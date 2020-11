Daily DAX Prognose: Knappe Geschichte

DAX Prognose: Trump kann zwar in einigen Battleground States die Wahlen für sich entscheiden, z.B. in Florida, doch gemäß der Electoral Votes führt Biden aktuell mit einem leichten Vorsprung an. Märkte reagieren dementsprechend unschlüssig.

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -18% -12% -15% Wöchentlich -41% 18% -23%

DAX Prognose fundamental

Das RKI meldet für Dienstag einen Anstieg der Neuinfektionen um 16.498 nach 15.352 am Montag. 143 Menschen sind gestorben nach 131 einen Tag zuvor. In den USA stieg die Zahl der Neuinfektionen um mehr als 132.000 nach 81.193. Ein neuer, trauriger Rekordwert. Es starben 1.657 Menschen nach 451 zuvor. Die US Wahl verlief und verläuft weiterhin sehr knapp.

Obwohl Trump in Florida und einigen anderen Battleground States die meisten Stimmen holen konnte, so führt Biden aktuell in den Electoral Votes. Sollte er auf diese Weise am Ende als Sieger hervorgehen, würde Trump eine ähnliche Niederlage ereilen, wie seine Widersacherin Clinton in 2016. Die Endgültige Entscheidung würde eventuell erst am Freitag fallen.

Trump kann nach aktueller Auszählung allerdings die Mehrheit in den Swing States bisher für sich entscheiden. Kleiner Hoffnungsschimmer für Biden-Anhänger geht von der Erwartung aus, dass der Großteil der zuletzt auf dem Postweg eingegangenen Abstimmungen, für Biden spricht.

An der Konjunkturdatenfront konnte der Auftragseingang in den USA per September überzeugen, der API Rohölbestand zeigte einen starken Abbau, Benzinbestände wurden hingegen aufgebaut. Der Ölpreis konnte sich gestern auch mit positiven Aussagen zu weiteren Produktionskürzungen erholen. Der Caixin DL EMI aus China konnte per Oktober überzeugen.

Heute stehen die Revisionen der Markt EMIs für das DL-Gewerbe an sowie der ISM DL EMI aus den USA. Erstere sind für Deutschland und die EU nach oben revidiert worden. Ebenso steht die US Handelsbilanz und die ADP Beschäftigungsänderung an. Die EIA Bestände komplementieren. Die EU Wirtschaftsprognose könnten ebenso interessant werden. BMW und Vonovia konnten heute mit ihren Bilanzberichten die Markterwartungen übertreffen.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat der Index vorbörslich den wichtigen Widerstand bei 12.300 Punkten getestet, prallte jedoch dran zunächst ab. Auf Kassa-Basis wurde er damit noch nicht angesteuert und könnte im Falle einer Erholung weiterhin als Widerstand intakt bleiben. Für den Kassa-Markt ist allerdings auf Intraday-Basis auch die abfallende Trendkanal-Linie eventuell relevant. Diese versläuft derzeit bei zirka 12.130 Punkten. Kann diese überwunden werden, wäre es positiv.

DAX CFD Daily und Kassa 4H

Quelle: DailyFX, IG, TradingView

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG TURBO ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten IG Turbo Zertifikate mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 13.500 Punkten interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 11.000 Punkten im Blick behalten.

