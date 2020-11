Daily DAX Prognose: Erholungstendenzen vor der US Wahl

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen in Form des CFDs oberhalb des Schlusskurses vom Vortag. Der Kontrakt hat am Montag mit einem Plus von 2,5 % geschlossen. Der Kassa-Markt erreichte einen Zugewinn von 2,01 % und ging bei 11.788 Punkten aus dem Handel. Erholungstendenzen auch in den USA. Die Vorgaben aus China sind heute positiv, in Japan ist Feiertag.

DAX Prognose fundamental

Das RKI meldet für Montag einen Anstieg der Neuinfektionen um 15.352. 131 Menschen sind gestorben nach 49 einen Tag zuvor. In den USA stieg die Zahl der Neuinfektionen um 81.193 und es starben 451 Menschen. Die nächsten beiden Tage werden dennoch, mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die US Wahl bestimmt werden. Biden liegt in den landesweiten Umfragen weiterhin mit 8 Punkten vorne.

Zudem konnte er auch in Florida den Vorsprung wieder ausbauen. Aktienmärkte tendierten statistisch betrachtet, zwei Tage vor der US Wahl meistens zum Positive hin. Die aktuellen Erholung überrascht daher nicht unbedingt. An der Konjunkturdatenfront fiel die Revision der EMIs in Deutschland und der EU besser aus als erwartet. In den USA überzeugte der ISM EMI für das Produktionsgewerbe per Oktober ebenfalls.

Heute stehen noch die Auftragseingänge, der PKW Absatz sowie der API Bestandsbericht an. Der Ölpreis konnte sich gestern erholen, nachdem es Berichte darüber gab, dass Russland die Verlängerung der Förderkürzungen in das neue Jahr erwägt (Brent, WTI: Bidens Klima-Agenda im Fokus).

An der Zahlenfront sieht es weiterhin aus Ländersicht gemischt aus. Während PayPal den Gewinn und die Umsätze per Q3 in den USA deutlich steigern konnte, enttäuschte hierzulande Bayer mit einem 30 % Rückgang beim bereinigten Gewinn je Aktie YoY. HelloFresh hat hingegen wie erwartet aufgrund der Pandemie bessere Ergebnisse abliefern können.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet und auf Tagesbasis hat der DAX den Support gehalten und hat im vorbörslichen Handel bereits den technischen Widerstand bei 11.900-12.000 Punkten erreicht. Steigt er darüber, könnte der nächste Widerstand bei 12.300 Punkten angesteuert werden. Im Moment sieht es allerdings danach aus, als würde er vor Beginn des Kassa-Handels daran abprallen.

Tut er dies im Kassa-Handel tatsächlich, sollte er sich über 11.650 Punkten halten. Dort ist die erste wichtige Support-Zone auf Intraday-Basis. Da drunter könnten die Tiefs der vergangenen Woche und der starke Support bei 11.400 Punkten wieder getestet werden (Weekly DAX Prognose).

DAX CFD Daily und Kassa 4H

Quelle: DailyFX, IG, TadingView

