Daily DAX Prognose: Rettung ist nicht in Sicht

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen in Form des CFDs unterhalb des Schlusskurses von gestern. Der Kontrakt verzeichnete eine Anstieg von 0,68 %, der Kassa-Markt schloss mit einem Gewinn von 0,32 % bei 11.598 Punkten ab. Auch an der Wall-Street leichte Erholungstendenzen. Die Vorgaben aus Asien sind heute Morgen im Minus.

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -13% 8% -5% Wöchentlich 19% 0% 10%

DAX Prognose fundamental

Das RKI meldet für Mittwoch einen Anstieg der Neuinfektionen um 18.681(16.774 zuvor). 77 (89 vorher) Menschen sind gestorben. In den USA stieg die Zahl der Neuinfektionen um 89.317 (85.534 vorher) und es starben 997 (1.100 vorher) Menschen.

An der Konjunkturdatenfront fiel die deutsche Inflation per Oktober mit -0,2 % YoY in den negativen Bereich. Leicht besser, als mit -0,3% erwartet worden. In den USA stand das Q3 BIP auf der Agenda. Dieses ist mit einem Rebound von 33,1 % besser als erwartet ausgefallen. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen weniger stark als in der Vorwoche. Heute stehen Einzelhandelsumsätze und das BIP aus Deutschland und der EU an. Auch der VPI aus der EU wird veröffentlicht.

Aus den USA Daten zum Michigan Verbrauchervertrauen. Die EZB ist gestern zwar beim Status Quo geblieben, doch EZB Präsidentin, Christine Lagarde, hat im Rahmen der PK deutlich gemacht, dass Maßnahmen kommen werden, nachdem die Einschätzung der aktuellen Lage im Dezember-Meeting erfolgte. Marktteilnehmern war es anscheinend genug Bestätigung. Der Euro gab gegen den Greenback weiter nach (EUR/USD Kurs: EZB bestätigt kommende Maßnahmen).

Die großen Tech-Unternehmen haben ihre Berichte vorgelegt. Auf den ersten Blick haben so gut wie alle beim Gewinn je Aktie überzeugt, der eine mehr der andere weniger. Im Detail lag allerdings z.B. Apples iPhone Absatz deutlich im Rückgang. Der Gesamtgewinn verzeichnete einen Rückgang um 7 %. Amazon übertraf hingegen deutlich die Erwartungen. Auch Alphabet konnte voll überzeugen. Hierzulande hat VW, wie auch der Konkurrent Daimler in der vergangenen Woche, solide Zahlen per Q3 vorgelegt. Heute stehen noch einige Berichte aus den USA, aus dem Energie- und Ölsektor, an.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat der deutsche Leitindex gestern zwar einen leichten Rebound verzeichnet, doch insbesondere auf Intraday-Basis sehen wir, dass der erste horizontale Widerstandsbereich nicht überwunden werden konnte. Aktuell notiert der Index vorbörslich bereits wieder sehr nahe des unteren Randes des großen Supports bei 11.400 Punkten. Wie gestern erwähnt (Daily DAX Prognose), starke Unterstützungen darunter sind eher rar gesät. Der nächste könnte sich erst bei 11.250 Punkten befinden.

DAX CFD Daily und Kassa 4H

Quelle: DailyFX, IG .TradingView

