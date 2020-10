Daily DAX Prognose: SAP und Covid-Sorgen reissen Index runter

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen in Form des CFDs leicht über dem gestrigen Schlusskurs. Der Kontrakt verlor am Montag um 3,13 %, der Kassa-Markt schloss mit einem Minus von 3,71 % bei 12.177 Punkten. Auch an der Wall Street ging es deutlich runter, die Vorgaben aus Asien sind heute leicht im Minus.

DAX Prognose fundamental

Das RKI meldet für den Montag einen Anstieg der Neuinfektionen von 11.409 (11.176 zuvor) gegenüber dem Vortag. 42 (29 zuvor) Menschen sind gestorben. In den USA stieg die Zahl der Neuinfektionen um 71.092 (62.098 zuvor) und es starben 519 Menschen (447 zuvor). Die Bundeskanzlerin könnte laut Berichten einen „Lockdown light“ ankündigen, bei dem Restaurants und Bars geschlossen werden, während Einzelhändler, Schulen und Kitas ihren Betrieb weiter fortführen.

Für den DAX entpuppte sich die Gewinn- und Umsatzwarnung von SAP als eine Art Hiobsbotschaft. SAP ist nach Marktkapitalisierung der größte Wert im DAX, es verwundert daher nicht, dass der gleichermaßen größte Intraday-Absturz in der Geschichte der Aktie, auch den deutschen Leitindex mit in die Tiefe zog. Die schwachen Kurse an der Wall Street am Nachmittag komplementierten den Abverkauf hierzulande. Morgen werden BASF und die Deutsche Börse Zahlen präsentieren, heute stehen Ergebnisse von AMD, Microsoft, Pfizer, 3M, BP und Merck in den USA an.

An der Konjunkturdatenfront enttäuschten Immobiliendaten aus den USA. Die Verkäufe neuer Häuser waren entgegen den Erwartungen per September rückläufig. Der Ifo Geschäftsklimaindex aus Deutschland fiel per Oktober leicht unter den Erwartungen aus. Heute lagen bereits chinesische Industriegewinne per September unter den Erwartungen. Es stehen am Dienstag aus den USA die Auftragseingänge für ll. Güter an sowie das CB Verbrauchervertrauen. Am Abend werden die API Bestandsdaten veröffentlicht.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnischbetrachtet ist der Index gestern unter den auf Tagesbasis wichtigen Support zwischen 12.250-12.300 Punkten gefallen. Heute Morgen läuft ein Retest dieser Kurszone ab. Für gewöhnlich könnte es jedoch nur ein Retest bleiben. Die runde Markebei 12.000 Punkten ist der nächste wichtige Widerstandsbereich, wobei dieser sich bis zirka 11.900 Punkte erstreckt.

Schauen wir auf den Intraday-Chart auf Kassa-Basis, sieht es nicht unbedingt besser aus. Der gestrige Schlusskurs bei 12.177 Punkten dient nun als kurzfristige Unterstützung. Nach oben hin sind mehrere Widerstände auszumachen. Der erste erstreckt sich bis 12.350 Punkte, ein weiterer darüber liegt bei 12.500 Punkten und nochmals darüber befindet sich der Schlusskurs von Freitag bei 12.646 Punkten.

DAX CFD Daily und Kassa 4H

Quelle: DailyFX, IG, Tradingview

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 52% -29% 18% Wöchentlich 78% -34% 24%

