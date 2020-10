Weekly DAX Prognose: Covid, US Wahl, EZB, Q3 BIP und Earnings

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen in Form des CFDs unterhalb des gestrigen Schlusskurses vom Freitag. Der Kontrakt beendete den Handel am Freitag mit einem Plus von 0,5 %, der Kassa-Markt schloss mit einem Zugewinn von 0,82 % bei 12.645 Punkten. An der Wall Street wurden leicht negative bis leicht positive Tendenzen verzeichnet. Die Vorgaben aus Asien sind heute Morgen negativ.

DAX Prognose fundamental

Am Sonntag lag die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland bei 11.176, gestorben sind 29 Menschen. In den USA lag die Anzahl der Neuinfektionen bei 62.098, gestorben sind dabei 447 Menschen. In einigen EU Ländern wird der Lockdown immer mehr Realität, hierzulande hat das Bundesland Bayern bereits weitere Einschränkungen beschlossen. Der Inzidenzwert für Deutschland lag gestern bei 74,9.

Es stehen einige wichtige Konjunkturdaten in dieser Woche an. Zu den wichtigsten dürften die Vorabveröffentlichungen des BIP per Q3 sowohl aus den USA, Deutschland und der EU gehören. Die Quartalssaison beginnt nun auch in Deutschland, wobei SAP bereits den Anfang machte und am Sonntag kurzerhand, zum zweiten Mal in diesem Jahr, die Jahresprognose für den Gewinn und den Umsatz nach unten revidierten. Es stehen weiterhin Zahlen von BASF, Deutsche Börse, VW und Fresenius an.

Mo:

DE IFO Geschäftsklimaindex Okt

USA Verkäufe neuer Häuser

SAP

Di:

China Industriegewinne Sep

USA Auftragseingang ll. Güter Sep

USA CB Verbrauchervertrauen

API Bestandsdaten

3M Pfizer, Merck, AMD, BP, Microsoft, BASF, Deutsche Börse,

Mi:

DE Bund Auktion

CAD BoC Zinsentscheid

EIA Bestandsdaten

Boeing, Gilead, ebay, Visa, pinterest

Do:

JAP Einzelhandelsumsätze Sep

Jap BoJ Zinsentscheid

DE Veränderung der Arbeitslosigkeit , AQ Sep

EU Verbrauchervertrauen, Geschäftsklima, Inflationserwartung Okt

USA BIP Q3

EU EZB Zinsentscheid

DE VPI Okt

USA schwebende Hausverkäufe

USA Anträge auf Arbeitslosenhilfe

Alphabet, Twitter, Amazon, Apple, Facebook, Volkswagen, Fresenius, Aixtron

Fr:

JAP Arbeitsmarktdaten Sep

JAP Tokio VPI Okt

JAP IP Sep

JAP Einzelhandelsumsätze Sep

DE BIP Q3

EU VPI Sep

EU BIP Q3

EU AQ Sep

USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen Okt

Exxon Mobil, Audi

In den USA hingegen verläuft die Saison mehr positiv, was Erwartungen angeht. Insgesamt 27 % aller S&P 500 Unternehmen haben bereits berichtet und 84 % davon haben die Erwartungen beim Gewinn je Aktie übertroffen. Die Gesamtgewinn-Prognose verbessert sich von -18.3 % in der Vorwoche auf -16,5 %. In dieser Woche gilt die Aufmerksamt den Big Tech Firmen. Netflix hatte bereits in der vergangenen Woche enttäuscht. Es bleibt zu hoffen, dass dies kein negatives Signal für die anderen Tech-Unternehmen war.

Es wird auch an der geldpolitischen Front interessant werden, insbesondere im Blick auf das EZB Meeting, den Zinsentscheid sowie die anschließende Pressekonferenz. Einige Analysten gehen davon aus, dass die EZB das QE-Programm in Kürze ausweiten wird und eine Ankündigung dessen, könnte bereits in dieser Woche stattfinden. Alleine die Erwartung daran, dürfte den Euro in dieser Woche wahrscheinlich vor weiteren Anstiegen hindern. Es werden keine Anpassungen von der Bank of Japan und der Bank of Canada erwartet.

News hinsichtlich der anstehenden US Wahl dürften nun zunehmend immer mehr in den Vordergrund rücken. In den letzten Wochen konnte Trump den Vorsprung Bidens bei den Wahlumfragen verringern und auch die letzte Debatte scheint gemäß einigen Umfragen mehr zum Vorteil von Trump verlaufen zu sein. Starke Argumente auf der Seite der Demokraten fehlen. Der Skandal um Hunter Biden tut dabei sein Übriges.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnischbetrachtet scheint der DAX nun doch den erneuten Test des starken Supports zu unternehmen. Die leichte Erholung am Freitag wurde im vorbörslichen Handel wieder verkauft. Die negative COVID-Entwicklung sowie die SAP-News haben die Futures heute in der Nacht mit einem Down-Gap starten lassen. Auf Intraday-Basis prallte der Index am Freitag an dem von uns besagten Widerstandsbereich zwischen 12.700-12.750 Punkte ab (Daily DAX Prognose).

Im Fokus ist nun die starke Support-Zone, die eine Bereich zwischen 12.250-12.300 Punkte umfasst. Ein Bruch unter die 300er Marke könnte jedoch bereits die ersten starken Verluste nach sich ziehen, da es sich hier bereits um den dritten Test dieses Supports innerhalb von einem Monat handelt. Der Bruch der 250er Zone könnte den deutschen Leitindex eventuell sogar unter die runde Marke von 12.000 Punkte drücken. Bei 12.915 Punkten befindet sich noch der ungefüllte Schlusskurs vom 15. Juni.

DAX CFD Daily und Kassa 4H

Quelle: TradingView, IG, DailyFX

