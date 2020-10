Daily DAX Prognose: Die Stimmung verschlechtert sich

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute in Form des CFDs unter dem gestrigen Schlusskurs. Der Kontrakt erzielte gestern einen Verlust von 1,69 %, der Kassa-Markt schloss mit einem Minus von 1,41 % bei 12.558 Punkten. An der Wall Street wurden ebenso Vorzeichen erzielt, die Vorgaben aus Asien notieren im roten Vorzeichenbereich.

DAX Prognose fundamental

Die COVID-Neuinfektionen überschritten in Deutschland in den letzten 24 Stunden die 10 Tausend-Marke. Nach 7.595 zuvor. 30 Menschen sind gestorben. Auch der Inzidenzwert ist weiter gestiegen. In den USA wurden am 21 Oktober 63 Tsd. Neuinfektionen verzeichnet, nach 68,6 Tsd. am Tag zuvor. 1253 Menschen sind gestorben, nach 888 zuvor.

Die Verhandlungen um ein weiteres Fiskal-Paket in den USA entwickeln sich schleppend. Zurzeit rechnen wohl immer weniger Analysten und Anleger damit, dass ein Paket noch vor der US Wahl durch den Senat kommt, selbst wenn die Gespräche positiv verlaufen. Ähnliche Entwicklung zeigt sich bei den Brexit-Verhandlungen. Ungewöhnlicherweise reagierte das Pfund positiv, denn es wird ein Abkommen auch im weiteren Verlauf wohl nicht mehr ausgeschlossen, trotz baldigem Verstreichen der wichtigen Deadlines.

An der Konjunkturdatenfront fiel das Beige Book optimistisch aus und bestätigt damit die zuvor eher positiven Daten aus den USA. Die EIA Bestandsdaten verzeichneten gemischte Daten. Während die Rohölbestände insgesamt fielen, stiegen die Benzinbestände an. Die Produktion fiel per letzte Woche von 10,5 Mb/d auf 9,9Mb/d. Der Ölpreis reagierte dennoch mit Schwäche. Heute stehen das GFK Konsumklima an sowie die Anträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA.

Tesla hat bei den Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten übertreffen können und erzielte den fünften Quartalsgewinn infolge. Verizon hat beim Gewinn je Aktie zwar überzeugt, allerdings beim Umsatz enttäuscht. Continental, nach Marktkapitalisierung eher in den hinteren Rängen im DAX, gab eine Gewinnwarnung für das dritten Quartal raus. Heute legen Coca-Cola, Intel und American Airlines ihre Berichte vor.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnischbetrachtet ist der deutsche Leitindex gestern unter den gleitenden 100 Tage EMI eingebrochen. Wie bereits erwartet, die zuletzt verzeichneten tieferen Hochs innerhalb der Seitwärtsphase waren kein gutes Signal. Auch auf Intraday-Basis hat der Index den kurzfristigen Unterstützungsbereich bei 12.700 unterschritten und erreichte sodann die runde Marke von 12.500 Punkten als nächsten, wichtigen Support. Der Support erstreckt sich bis zirka 12.470 Punkten.

Der untere Rand wurde im vorbörslichen Handel bereits getestet. Wird dieser im Kassa-Handel ebenfalls unterschritten, dürfte es in Richtung 12.300 Punkte gehen. Darunter wird es kritisch und das Downside-Potential dürfte deutlich zunehmen. Die runde Marke bei 12.000 Punkten wäre zwar psychologisch wichtig, doch rein charttechnisch und auf Tagesbasis wäre die Relevanz des Supports vergleichsweise gering.

DAX CFD Daily und Kassa 4H

Quelle: IG, DailyFX, TradingView

