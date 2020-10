Daily DAX Prognose: Anleger bleiben in Deckung

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute in Form des leicht über dem gestrigen Schlusskurs. Der Kontrakt erzielte gestern einen Verlust von 0,63 %, der Kassa-Markt schloss mit einem Minus von 0,92 % bei 12.737 Punkten. An der Wall Street wurden leicht positive Vorzeichen erzielt, die Vorgaben aus Asien sind gemischt aber kaum nennenswert verändert im Vergleich zum Vortag.

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 24% -17% 4% Wöchentlich 60% -31% 5%

DAX Prognose fundamental

Die COVID—Neuinfektionen sind hierzulande laut dem RKI am Dienstag um 7.595 gestiegen. Am Tag zuvor lag der Wert noch bei 6.868. Die Anzahl der Toten klettert um 39, nach 48 am Tag zuvor. In den USA ist die Zahl der Neuinfektionen per Montag um 60 Tsd. nach oben geklettert. Über 500 Personen sind an dem Virus gestorben.

Hoffnungen auf ein weiteres Corona-Hilfspaket haben die Wall Street am Dienstag gestützt. Die Gespräche sollen sich nun bis Ende der Woche fortsetzen. Der US Dollar fiel weiter und könnte ebenso leicht stützend für Aktienmärkte und Rohstoffe wirken. Der US Immobilienmarkt scheint weiter robust im September, die Baubeginne haben sich jedoch leicht unter den Erwartungen entwickelt.

Der API-Bericht zeigte einen Aufbau der Rohölbestände per letzte Woche, Benzin- und Destillat-Bestände wurden allerdings weiterhin abgebaut. Heute im Blick ist wie immer der EIA-Bericht. Des Weiteren werden Daten aus GB zur Inflation und den Einzelhandelsumsätzen präsentiert. Aus den USA steht das Beige Book an. Die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage seitens der FED.

An der Brexit-Front zeigen sich leicht versöhnliche Töne. Laut Reuters und einem Medienbericht zufolge, soll die EU ein Handelsabkommen, auch nach dem harten Brexit, nicht mehr ausschließen. Die Gespräche verlaufen bisher mit gemischten Ergebnissen, klare Zugeständnisse gab es jedoch auf beiden Seiten nicht (GBP: Pfund leicht unter Druck).

Netflix hat gestern die Analystenerwartungen stark enttäuscht. Sowohl beim Gewinn je Aktie als auch bei den Neu-Abos. Die Aktie verlor nachbörslich um mehr als 6 %. Einige Analysten haben diese Entwicklung durchaus erwartet, zumal das Unternehmen selbst für das dritte Quartal eine gewisse Warnung bereits zuvor herausgegeben hatte. Heute stehen Zahlen von Tesla, Verizon, Biogen, Abbot, ThermoFisher an.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnischbetrachtet gibt es beim DAX keine nennenswerte Veränderung zur Analyse von gestern. Der CFD Kontrakt fand bei knapp unter 12.700 Punkten vorerst eine Unterstützung. Dies ist auch auf Kassa-Basis eine kurzfristig relevante Kurszone. Sollte im Kassa-Handel diese Unterstützung nicht halten, bestünde kurzfristiges Potential in Richtung 12.500 Punkte.

Wir befinden uns aktuell in einer längerfristigen Seitwärtsphase und die zuletzt verzeichneten tieferen Hochs innerhalb der Seitwärtsphase sprechen nicht unbedingt dafür, dass wir in den kommenden Tagen die letzten Erholungshochs ansteuern werden.

DAX CFD Daily und Kassa 4H

Quelle: TradingView, DailyFX, IG

