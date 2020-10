Daily DAX Prognose: Die Bären trauen sich nicht mehr

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute in Form des CFDs unterhalb des Schlusskurses von gestern. Am Montag konnte der Kontrakt einen Zugewinn von 1,36 % erzielen. Der Kassa-Kurs erreichte ein Plus von 0,67 %. An der Wall Street ging es ebenfalls rauf, die Vorgaben aus Asien sind leicht negativ am Dienstag.

DAX Prognose fundamental

An der Wall Street ging es am Montagnachmittag weiter aufwärts. Damit starten US Aktien positiv in die Berichtssaison. Heute machen die Unternehmen Johnson & Johnson, JP Morgan und Citigroup den Anfang. Insgesamt gehen Analysten derzeit von einem Gewinnrückgang von 22,3 % aus für die S&P 500 Unternehmen. Per Q2 gab es noch einen Einbruch von 32,2 % (Dow Jones, SP500: Q3 Ergebnisse und US Wahl).

An der Konjunkturfront gab es am Montag keine wichtige Daten zu verarbeiten. Heute Morgen wurden allerdings bereits die Handelsbilanzzahlen aus China präsentiert. Das Saldo ist per September deutlich eingebrochen, dabei stiegen die Importe sehr stark über den Erwartungen, die Exporte fielen nur leicht unter den Erwartungen aus.

Heute werden weiterhin die ZEW Indikatoren für Deutschland und die EU präsentiert. Am Nachmittag stehen die Verbraucherpreise aus den USA an. Interessant könnten ebenso der IWF Wirtschaftsbericht werden sowie der Monatsbericht der OPEC und anschließen wie immer der API Bericht am Abend.

Die COVID-Neuinfektionen haben sich gestern etwas schwächer entwickelt als noch vor einigen Tagen.An der geldpolitischen Front lässt die EZB, laut Vize Präsident De Guindos, die Türen für weitere Maßnahmen offen. Das ist nicht neu, doch es signalisiert, dass die Zentralbank womöglich erst im Dezember Meeting, je nachdem wie sich die Entwicklung in der Inflation zeigt, weitere Maßnahmen ergreifen wird (Weekly EUR/USD Prognose). An der Brexit-Front gab es bisher kein Vorankommen.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnischbetrachtet kam der DAX gestern auf Tagesbasis über den horizontalen Widerstand bei 13.135 Punkten. Da er jedoch wenig dynamisch erst mit der Wall Street nach oben kletterte, bleibt die untere Trendlinie bisher nicht überwunden und wandert mit dem Kurs als Widerstand ebenfalls nach oben, siehe Chart unten. Ein Anstieg über 13.200 Punkte wäre hier vorteilhafter. Für den Kassa-Handel wäre ein Starten oberhalb der Unterstützung bei 13.100-135 Punkten ebenso positiv. Fällt der Index allerdings darunter, ist eine Korrektur auf Intraday-Basis nicht auszuschließen.

DAX CFD Daily und Kassa 4H

Quelle: DailyFX, IG

