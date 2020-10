Daily DAX Prognose: Starker Widerstand voraus

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute in Form des CFDS oberhalb des Schlusskurs von gestern. Der Kontrakt gewann am Mittwoch um 1,3 %, der Kassa-Kurs schloss mit einem Plus von 0,17 % bei 12.928 Punkten. An der Wall Street erholten sich Aktien ebenfalls. Der S&P 500 schloss wieder über der 2,400 Punkte Zone. Die Vorgaben aus Asien sind heute wieder gemischt. Japans Märkte schlossen mit einem Plus ab, in Hong-Kong ging es abwärts.

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -9% 8% 1% Wöchentlich -28% 31% 1%

DAX Prognose fundamental

Es gibt genug Gründe, um den Dip an der Wall Street zu kaufen. So zumindest die Annahme der Anleger aktuell. Negative News werden nur kurzfristig abverkauft. Hoffnungen auf kleinere Fiskal-Hilfen, der Vorsprung Bidens bei den Umfragen, Alternativlosigkeit bei der Jagd nach Rendite zu Aktien. Wähle eins von den drei und du bist im bullischen Lager. Steigende Covid-Fallzahlen (in Deutschland nun auf dem höchsten Stand seit April) werden ausgeblendet. Dennoch, die Dynamik bleibt etwas schwach und die Unsicherheit könnte letztendlich, je näher wir zu der US Wahl kommen, zumindest in einer Range münden. Im deutschen Leitindex ist diese Range bereits seit ein paar Monaten aktiv.

An der Konjunkturdatenfront hat die deutsche Industrieproduktion gestern per August enttäuscht. Allerdings größtenteils aufgrund eines schwachen Automobilmarktes. Ohne diesen wäre der Anstieg bei 1,5 % ausgefallen, wie JP Morgan vorrechnet. Dies impliziert Upside-Potential für die kommenden Daten. Es stehen nicht viele Daten an heute. Das deutsche Handelsbilanzsaldo fiel per August deutlich unter den Erwartungen aus. Wie gewohnt werden die Anträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA etwas Aufmerksamkeit auf sich lenken.

An der geldpolitischen Front geht es in dieser Woche heiss her, doch viele Auswirkungen hatte es bisher nicht. Das FOMC Protokoll legte nahe, dass Mitglieder sich uneinig darüber waren, wie nachgiebig und damit mit welchem Mitteln die FED ihr neues Inflationsziel tatsächlich verfolgen sollte. Ansonsten waren sich die meisten einig darüber, dass Fiskal-Maßnahmen nötig seien. Das QE-Programm war zwar ebenfalls Thema, doch konkretisiert hatte man es auch nicht. Heute wird das EZB Protokoll veröffentlicht, EZB De Guindos sowie Schnabel werden Reden halten.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat der DAX gestern erwähnte Unterstützungszone bei 12.850 Punkten im Kassa-Handel halten können, siehe Chart auf Stundenbasis unten. Luft bis 13.000 Punkte hat der Index aktuell, erreicht sie aber fast schon im vorbörslichen Handel. Ein Ausbruch darüber könnte den nächsten, wichtigen Widerstandsbereich auf die Agenda bringen. Dieser befindet sich zwischen 13.105-13.125 Punkten.

DAX CFD Daily und Kassa 1H

Quelle: DailyFX, IG, TradingView

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten IG Turbo Zertifikate mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 13.500 Punkten interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 11.000 Punkten im Blick behalten.

