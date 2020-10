Weekly DAX Prognose: Die Impulse fehlen, noch

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute in Form des CFDS oberhalb des Schlusskurses vom Vortag. Der Kontrakt gewann am Freitag um 0,34 % zu, der Kassa-Markt schloss mit einem Minus von 0,33 % bei 12.689 Punkten. Die Wall Street hat erstmals seit vier Wochen eine positive Woche verzeichnet, schloss am Freitag allerdings negativ ab. In China ist bis Donnerstag Feiertag. Japanische und die Hong Konger Märkte schlossen am Montag positiv ab.

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 27% 18% 22% Wöchentlich 7% -9% -1%

DAX Prognose fundamental

Das vierte Quartal hat offiziell begonnen, doch Aktienmärkte haben sich bisher nur schwach erholt. Steigende COVID-Zahlen sowie Unsicherheiten hinsichtlich der US Wahlen könnten Anleger von steigender Kauflust abhalten. Zudem geraten die Debatten um das zweite Fiskalpaket in den USA weiter ins Stocken. Schauen wir auf den Arbeitsmarkt, so signalisieren die letzten Non Farm Payrolls das Ende der technischen Konjunkturerholung (EUR/USD könnte Erholung beenden). Zwar fielen die Daten kurzfristig marktneutral aus, doch mittelfristig scheint nun ein Plateau in der Erholung fällig zu sein.

In dieser Woche findet die TV-Debatte der Vize-Präsidenten am Donnerstag (3:00 Uhr MEZ) statt. Zuvor wird das FOMC Protokoll veröffentlicht und einige Notenbank-Mitglieder werden Reden halten, darunter EZB Lagarde und Lane sowie FED Powell am Dienstag. Am Mittwoch gleich nach Veröffentlichung des Protokolls stehen möglicherweise wichtige Reden der FED Mitglieder Williams und Evans an. Das EZB Protokoll komplementiert am Donnerstag die geldpolitische Agenda von dieser Woche. An der Brexit-Front verliefen die Gespräche zwischen Von der Leyen und Johnson am Wochenende freundlich. Biden hat seinen Vorsprung gegenüber Trump, neuesten Umfragen zufolge, ausgebaut.

An der Konjunkturdatenfront könnten die ISM Indizes aus den USA für Impulse sorgen. Aus Deutschland stehen die Auftragseingänge sowie die Industrieproduktion für August an. Aus China könnten die Caixin Einkaufsmanagerindizes interessant werden. Für den Ölpreis ging es zuletzt weiter abwärts (Ölpreis: Gehen die Verluste bald weiter?). Libyens Produktion steigt schneller als erwartet. Streiks in Norwegen könnten in dieser Woche ein leichtes Gegengewicht bilden. Der EIA Short Term Energy Outlook (STEO) und die Rohölbestände könnten wieder für Impulse sorgen.

Mo:

China Feiertag

DE/EU/GB/USA EMI DL, Gesamt Revision Sep

EU Einzelhandelsumsätze Aug

USA ISM EMI DL Sep



Di:

China Feiertag

AUD RBA Zinsen

GB EMI Baugewerbe Sep

DE Auftragseingang in der Industrie

DE EMI Bauwesen Sep

EU EZB Lagarde / Lane Rede

USA EIA STEO

USA FED Powell Rede

USA Handelsbilanz Aug

USA JOLTS Stellenangebote

API Bestände

Mi:

China Feiertag

China Handelsbilanz

JAP Leitinidex Aug

DE Industrieproduktion Aug

DE Auktion Bundesanleihe 10J

USA EIA Bestände

USA FOMC Protokoll

USA FED Williams / Evans Rede

Do:

TV Debatte der Vize Präsidenten Pence vs Harris

China Feiertag

China Caixin EMI Sep

JAP BIP

CHF AQ Sep

DE Handelsbilanz

GB BoE Protokoll

EU EZB Protokoll

USA Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

Fr:

JAP BIP Q2

China EMI Gesamt

China Caixin EMI DL Sep

GB BIP / IP / Handelsbilanz / Produktion des verarbeitenden Gewerbes Sep

USA WASDE-Bericht

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat der deutsche Leitindex Am Freitag ein tieferes Hoch ausbilden können und folgte der leichten Erholung an der Wall Street. Aktuell erholt sich der Index vorbörslich weiter, doch die starke Widerstandszone zwischen 13.000-13.200 Punkten bleibt im Fokus. Kurzfristig betrachtet könnte ein Ausbruch über die 12.870 Punkte Zone helfen und einen Angriff auf den starken Widerstand bewerkstelligen.

DAX CFD Daily und Kassa 1H

Quelle: DailyFX, IG, TradingView

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG TURBO ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten IG Turbo Zertifikate mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 13.500 Punkten interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 11.000 Punkten im Blick behalten.

Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow oder besuchen Sie mich bei Instagram @david_iusow.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: