Daily DAX Prognose: Nur ein Pullback

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute in Form des CFDS unterhalb des gestrigen Schlusskurses. Der Kontrakt verlor am Donnerstag um 0,23 %, der Kassa-Kurs schloss mit einem Minus von 0,25 % bei 12.730 Punkten. An der Wall Street ging es zwar leicht aufwärts, doch die Futures sind heute Morgen rot aufgrund einer negativen News. Auch die Vorgaben aus Asien sind negativ.

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 7% -8% 0% Wöchentlich -3% 3% 0%

DAX Prognose fundamental

Der US Präsident und seine First Lady sind positiv auf COVID-19 getestet worden. Aktienmärkte verloren nach Bekanntgabe dieser News vorbörslich an Wert. So oder so, Biden führt den neuesten Wahlumfragen nach, infolge der ersten TV-Debatte, um 9 Prozentpunkte. Die COVID-Fallzahlen steigen deutlich in einigen europäischen Ländern wie Spanien und Italien. Dies dürfte zusätzlich zur Unsicherheit betragen. Der Ölpreis brach ebenso weiter ein am Donnerstag (Ölpreis WTI Brent: Gehen die Verluste bald weiter?). Seit zirka drei Wochen haben wir immer wieder darauf hingewiesen, dass der Ölpreis mehr zur Schwäche tendieren könnte.

In den USA hielt zunächst die Aussicht auf ein weiteres Fiskalpaket Aktien im positiven Bereich. An der Konjunkturdatenfront fielen Daten aus den USA teils freundlich aus. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen weniger an als der Konsens vorsah. Auch die PCE Kernrate lag über den Erwartungen. Der ISM Einkaufsmanagerindex für das Produktionsgewerbe enttäuschte allerdings per September leicht. Heute werden die wichtigen US Arbeitsmarktdaten präsentiert (Wir werden diese live im kostenfreien Webinar für Sie covern, Anmeldung).

Nachdem der US Aktienmarkt und demzufolge auch der DAX anscheinend ihre Richtung zum Ende der Woche so langsam festlegen, sollten sie lieber nicht enttäuschen, um die Dynamik nicht noch zusätzlich zu verstärken (So fielen die Daten letztes Mal aus).Es wird ein Zuwachs von 850 Tsd. neuen Stellen erwartet, sowie ein Rückgang der Arbeitslosenquote auf 8,2 %. Auf der Agenda stehen heute zudem die Inflationsdaten aus der EU sowie der Auftragseingang aus den USA.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat der deutsche Leitindex gestern nach Kassa-Eröffnung den kurzfristigen, wichtigen Widerstandsbereich bei 12.870 Punkten nicht überwinden können. Schaffte es auch im Laufe des Tages kaum wieder über die 12.800 Punkte und bricht vorbörslich unter 12.700 und nun auch 12.600 Punkten ein. Die 12.700 Punkte Zone bildet nun einen starken Intraday-Widerstand, bei 12.520-540 ist der nächste Intraday-Support aufzufinden. Kann auch dieser nach Kassa-Eröffnung nicht mehr halten, könnte der DAX anschließende Verluste in Richtung 12.300-350 erleiden.

DAX CFD Daily und Kassa 1H

Quelle: DailyFX, IG, TradingView

