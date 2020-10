Daily DAX Prognose: Warten die Bären auf den richtigen Moment?

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute in Form des CFDS oberhalb des gestrigen Schlusskurses. Der Kontrakt verlor am Mittwoch um 0,89 %, der Kassa-Kurs schloss mit einem Minus von 0,51 % bei 12.760 Punkten. An der Wall Street ging es ebenfalls wieder aufwärts. Insbesondere Industriewerte gewannen zu. In China fand heute kein Handel statt, Japans Märkte sahen sich einem technischen Problem entgegen und gingen unverändert aus dem Handel.

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 15% -7% 2% Wöchentlich -24% 36% 0%

DAX Prognose fundamental

Die Aussicht auf eine Einigung zum zweiten Fiskalpaket in den USA schürte Hoffnungen auf die Fortsetzung der Erholung. Dies zeigte sich insbesondere an den Zugewinnen bei den Industriewerten und dem Dow Jones Index. Ein weiter korrigierender US Dollar stützte die Wall Street möglicherweise ebenso. Der S&P 500 Index hat seinen starken Widerstand bei 3.400 Punkten noch nicht überwinden können. Vorbörslich wagt er einen weiteren Versuch.

Rückwirkend scheinen sich Stimmen zu mehren, dass Biden das erste TV-Duell durchaus für sich entscheiden konnte. Einige führen sogar die Aktienmarkterholung darauf zurück. Allerdings bleibt Trump bisher dabei. Sofern er verliert, wird er wahrscheinlich den Ausgang nicht anerkennen. Dies könnte für weitere Unsicherheit sorgen. Die Veranstalter des Duells haben für die nächsten beiden Termine Änderungen im Ablauf angekündigt, um eine reibungslose Debatte zu bewerkstelligen. Es bleibt also spannend.

An der Konjunkturfront sind die Einzelhandelsumsätze in Deutschland YoY und per August unter den Erwartungen ausgefallen. Die Arbeitslosenquote ging im September leicht zurück auf 6,3%, erwartet wurden 6,4%. Aus den USA fielen die ADP Beschäftigungsdaten über den Erwartungen aus, das endgültige BIP per Q2 fiel etwas besser aus als erwartet. Der Chicago Einkaufsmanagerindex bestätigte den am Montag positiven Dallas FED Herstellungsindex. Die schwebenden Hausverkäufe lagen ebenso über den Erwartungen.

Der EIA Bericht verzeichnete einen Abbau bei den Rohölbeständen, einen leichten Aufbau bei den Benzinbeständen und einen stärkeren Abbau bei den Destillaten. Der Ölpreis konnte positiv darauf reagieren. Dieser reagierte zudem positiv auf die rückläufige OPEC Produktion im September sowie einen weiter fallenden US Dollar. Auch die Aussicht auf ein Fiskal-Paket könnte vorerst stützen. Doch mittelfristig sollte man dennoch nicht zu viel erwarten. (Ölpreis WTI: Gehen die Verluste weiter?). Heute steht der ISM Einkaufsmanagerindex im Fokus.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat der deutsche Leitindex gestern kurz vor Kassa-Handelsschluss an einem technischen Widerstand gedreht, siehe Chart auf Stundenbasis unten. Vorbörslich hat der Index zwar diesen Widerstand leicht getestet, doch dran vorbei kommen, konnte er bisher nicht. Für den heutigen Kassa-Handel wird damit die 12.870 Punkte Zone durchaus wichtig werden.

Kann diese überwunden werden, könnte es zunächst eventuell weiter in Richtung 13.000 Punkte gehen. Der Tageschart mach jedoch auch deutlich, dass wir uns eventuell lediglich in einem Pullback an eine unterschrittene Trendlinie befinden und es in Kürze weiter abwärts gehen könnte. Der richtige Moment für die Bären steht eventuell noch bevor.

DAX CFD Daily und Kassa 1H

Quelle: DailyFX, IG, TradingView

