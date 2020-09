Daily DAX Prognose: Streite dich nie mit einem...

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute in Form des CFDS unterhalb des gestrigen Schlusskurses. Der Kontrakt verlor am Dienstag um 0,57 %, der Kassa-Kurs schloss mit einem Minus von 0,35 % bei 12.825 Punkten. Auch an der Wall Street ging es leicht abwärts. Die Vorgaben aus Asien sind wieder gemischt.

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 5% -11% -5% Wöchentlich -27% 13% -9%

DAX Prognose fundamental

„Streite dich nie mit einem ..., denn wenn du dich auf sein Niveau herabläßt, schlägt er dich mit seiner Erfahrung“. Kann man die erste TV-Debatte zwischen Trump und Biden in etwa so beschreiben? Wenn ich mir die Berichte zu dem Duell heute Morgen durchlese, dann hat dies zumindest den Anschein. Dennoch hatte Biden auch seine starken Momente, wie es heisst und darum ging es. Die einzelnen Streitpunkte rückten trotzdem schnell in den Hintergrund, was schade ist (Trump Biden Debatte Ausblick).

Der Aktienmarkt reagiert vorbörslich negativ. Was deutlich macht, dass Trump doch nicht so stark war. Hier könnte allerdings nun auch wieder COVID in den Vordergrund gerückt sein. In Deutschland wurden die besprochenen Optionen zur Eindämmung des Virus nun offiziell beschlossen. Also private Feiern nur bis zu 25 Personen erlaubt, sofern der Inzidenzwert von 50 überschritten wird. Berlin geht freiwillig einen Schritt weiter und will die Höchstgrenze für Partys generell festlegen.

An der Konjunkturfront fielen die Inflationsdaten für Deutschland und die EU per Monat September in den negativen Bereich und etwas mehr als erwartet wurde. In den USA stieg der CB Verbraucherpreisindex wieder über 100 Punkte und erzielte den stärksten Anstieg auf Monatebasis seit 17 Jahren. Aus China erreichten uns heute Morgen positive Daten in Form des Einkaufsmanagerindex für das Produktionsgewerbe. Der API Bericht zeigte einen Anstieg in den Benzinbeständen sowie einen leichten Abbau bei Öl (Ölpreis bleibt anfällig).

Heute sind die ADP Beschäftigungsdaten aus den USA im Fokus sowie die Arbeitsmarktdaten und die Einzelhandelsumsätze aus Deutschland. Aus den USA wird ebenso das endgültige BIP Wachstum per Q2 präsentiert. Die Inflationsdaten aus der EU könnten leicht besser ausfallen als für Deutschland, da hier keine Umsatzsteuersenkung berücksichtig ist. EZB Chef-Ökonom Lane und FOMC Kashkari werden zu Wort kommen.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet macht der DAX aktuell wieder kehrt wie es aussieht. Vorbörslich notiert der CFD bereits mit 1,15 % im Minus und damit unterhalb dem gestrigen Kassa-Schlusskurs. Die positive Stimmung konnte sich demzufolge nach dem TV-Duell nicht durchsetzen. Kurzfristige Unterstützungen sind bei 12.690-12.700 sowie 12.600-12.625 Punkten auszumachen. Ein stärkerer Unterstützungsbereich zwischen 12.500-12.525 Punkten.

DAX CFD Daily und Kassa 1H

Quelle. DailyFX, IG, TradingView

Empfohlen von David Iusow DAX Daytrading- Strategien für Anfänger und Fortgeschrittene Anmeldung zum Webinar Jetzt teilnehmen Webinar ist beendet

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG TURBO ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten IG Turbo Zertifikate mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 13.500 Punkten interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 11.000 Punkten im Blick behalten.

Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow oder besuchen Sie mich bei Instagram @david_iusow.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: