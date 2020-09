Weekly DAX Prognose: Spannende Woche voraus

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute in Form des CFDS leicht über dem Schlusskurs vom Vortag. Am Freitag verlor der Kontrakt um 0,81 %. Der Kassa-Kurs schloss mit einem Minus von 1,09 % bei 12.469 Punkten. An der Wall Street ging es zwar aufwärts, doch der S&P 500 Index verzeichnete die vierte Woche infolge eine negative Performance von 0,63 %. Der NASDAQ schloss die Woche positiv ab. Die Vorgaben aus Asien sind am Montag leicht freundlich.

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -28% 86% 19% Wöchentlich -45% 99% 3%

DAX Prognose fundamental

Eine sehr spannende Woche erwartet uns. Neben einer schier unendlichen Flut an Konjunkturdaten werden auf politischer Ebene viele Events abgehalten. Aber eins nach dem anderen. Der Events- und Datenkalender:

Mo:

China Industriegewinn Aug

EU EZB Schnabel / Lagarde Rede

USA FOMC Mester Rede

EU Finanzgipfel

Di:

JAP Tokio VPI Sep

JAP BoJ Protokoll

JAP Leitindex

DE Corona-Krisengipfel

EU Verbrauchervertrauen / Geschäftsklima / Inflationserwartung Sep

DE VPI Sep

USA CB Verbrauchervertrauen Sep

USA FOMC Williams / Harker / Clarida / Quarles

USA TV-Debatte Trump gegen Biden

API Rohölbestände

Mi:

JAP Industrieproduktion Aug

China EMI Sep

China HSBC EMI Produktion Sep

GB BIP Q2

DE Einzelhandelsumsätze Aug

CHF KOF Indikator / ZEW Erwartungen Sep

EU EZB Lagarde Rede

GB Boe Haldane Rede

DE Veränderung der Arbeitslosigkeit / AQ Sep

EU VPI

DE Auktion 5 Jahre Bundesanleihe

USA ADP Beschäftigungsänderung Sep

USA BIP Q2

EIA Rohölbericht

USA FOMC Kashkari Rede

Do:

China Feiertag

USA FOMC Kaplan Rede

JAP Tankan Herstellungs- und DL-Index Sep

USA Fahrzeugverkäufe

CHF Einzelhandelsumsätze Aug / VPI Sep

DE / EU / GB / USA EMI Produktion Revision Sep

EU Eurogruppe Treffen

USA Anträge auf Arbeitslosenhilfe

USA PCE Kerndeflator Aug

USA ISM EMI

Fr:

China Feiertag

JAP Job/Bewerber Verhältnis / AQ Aug

EU VPI Sep

USA NFPs / AQ / durchschnittliche Stundenlöhne Sep

USA Auftragseingang Aug

USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen Sep

Arbeitsmarkt, TV-Debatte und COVID Fallzahlen im Blick

Die mit Abstand wichtigsten Konjunkturdaten könnten die US Arbeitsmarktdaten per September am Freitag werden (Non Farm Payrolls Live Coverage). Zuvor dürften allerdings Konsumentendaten in Form des CB Verbrauchervertrauens am heutigen Montag viel Aufmerksamkeit auf sich lenken. Der ISM Einkaufsmanagerindex per September könnte ebenso interessant werden am Donnerstag sowie die Revision des BIP per Q2 am Mittwoch. Neben mehreren FED und FOMC Mitgliedern, die zu Wort kommen, werden uns insbesondere EZB Mitglieder mit näheren Informationen im Rahmen von Reden füttern. Hier bleibt weiterhin der Euro im Fokus.

An der Front der Events wird wohl die TV-Debatte zwischen Trump und Biden am Dienstag eins der wichtigsten Events in dieser Woche. Einen Ausblick auf die Debatte finden Sie hier. Im Großen und Ganzen könnten von dem Ausgang des Events tatsächlich einige Impulse für den US Dollar sowie US Aktien ausgehen und beide bestimmen aktuell die Richtungen an den Märkten. Weiterhin werden sicherlich die COVID-19 Fallzahlen im Blick behalten werden. Sofern diese nicht abklingen und News von strikteren Maßnahmen berichten, sollte das Sentiment sensibel darauf reagieren, wie bereits die Wochen zuvor.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet versucht sich der deutsche Leitindex vorerst über der Marke von 12.500 Punkten zu stabilisieren, nachdem er am Freitagmorgen noch auf knapp 12.350 Punkte gefallen war. Doch die Stabilität könnte eventuell etwas mit einem schwächeren Euro zu tun haben. Die Dynamik der Price Action bleibt eher reserviert. Ein Pullback in Richtung 12.800 Punkte ist nicht auszuschließen, doch der technische Widerstand, der sich bis zirka 13.100 erstreckt, wird nicht leicht zu überwinden sein. Nach unten hin haben wir allerdings auch eine breite Supportzone zwischen 12.000-12.200 Punkten vor uns.

DAX CFD Daily

Quelle: DailyFX, IG

Empfohlen von David Iusow DAX Daytrading- Strategien für Anfänger und Fortgeschrittene Anmeldung zum Webinar Jetzt teilnehmen Webinar ist beendet

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG TURBO ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten IG Turbo Zertifikate mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 13.500 Punkten interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 11.000 Punkten im Blick behalten.

Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow oder besuchen Sie mich bei Instagram @david_iusow.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: