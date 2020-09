Daily DAX Prognose: Es geht weiter abwärts

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute in Form des CFDS unterhalb des gestrigen Schlusskurses. Der CFD verlor gestern 1,33%, der Kassa-Markt schloss mit einem Plus von 0,39 % bei 12.642 Punkten. Das macht deutlich, dass der größte Kursverfall nachbörslich stattfand. An der Wall Street ging es deutlicher abwärts. Der NASDAQ verlor 3 %. Die Vorgaben aus Asien sind heute negativ.

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -8% -11% -9% Wöchentlich 54% -33% 1%

DAX Prognose fundamental

Die Einkaufsmanagerindizes fielen gestern per September kaum überzeugend aus. Während der Index für das verarbeitende Gewerbe über den Erwartungen ausfiel, musste das Dienstleistungsgewerbe Einbussen stark oberhalb der Prognosen verzeichnen. Damit fallen für alle Länder EU, DE, USA und GB die Gesamtindizes zurück. Der deutsche Leitindex konnte sich zwar dennoch im Laufe des Vormittags erholen, doch wie erwartet entpuppte sich die technische Erholung eher als eine Short-Gelegenheit für kurzfristige Trader.

Die Wall Street bestätigte am Nachmittag den Kursverfall. Heute stehen die IFO Indizes auf der Agenda. Die EIA Rohölbestände fielen gestern nicht schlecht aus, aber auch nicht gravierend besser als im API Bericht vom Dienstag. Der Ölpreis reagierte negativ auf die Daten (Ölpreis: WTI und Brent bleiben anfällig). An der geldpolitischen Front bisher keine Neuigkeiten, die zu Impulsen führten. Heute wird FED Präsident Jerome Powell sich den Fragen des Senats stellen. FED Evans und FOMC Williams halten Reden.

Die COVID-Fallzahlen steigen derweil weiter, insbesondere in Frankreich wurde den dritten Tag infolge ein starker Anstieg verzeichnet. Politisch betrachtet konnte der Shutdown in den USA im Rahmen einer Einigung verhindert werden. Die Aussicht auf einen erneuten Fiskalpakt ist allerdings weiter trübe. In den Wahlumfragen lagen sowohl Biden als auch Trump in einem der wichtigsten Bundesstaaten, Florida, bei 47 %, in Arizona lag Biden um einen Prozentpunkt vor Trump.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet bleibt in seiner Korrektur und wie gestern vermutet, war der Rebound am Vormittag rein technischer Natur. Vorbörslich notiert der CFD bereits unterhalb der runden Marke von 12.500 Punkten. Der gestrige Kassa-Schlusskurs liegt deutlich höher bei 12.642 Punkten. Die nächste wichtige Support-Zone liegt in etwa bei 12.300 Punkten. Unterhalb von 12.250 Punkten könnten in Richtung 12.000 gehen.

DAX Kassa Hourly

Quelle: TradingView

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG TURBO ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten IG Turbo Zertifikate mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 13.500 Punkten interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 11.000 Punkten im Blick behalten.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

