Daily DAX Prognose: Nur eine technische Erholung?

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute in Form des CFDS leicht oberhalb des gestrigen Schlusskurses. Der CFD konnte gestern um 0,46 % hinzugewinnen, der Kassa-Markt schloss mit einem Plus von 0,49 % bei 12.594 Punkten. An der Wall Street ging es etwas mehr rauf, die Vorgaben aus Asien sind heute Morgen negativ bis unverändert.

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -11% 18% 0% Wöchentlich 43% -23% 4%

DAX Prognose fundamental

Mehr als eine technische Erholung ab einem wichtigen Support ist es im DAX aktuell noch nicht. Die Wall Street performte gestern etwas besser, nachdem Anleger infolge steigender COVID-Risiken wieder in Tech-Werte zurück liefen (S&P500: Noch mehr Korrekturpotential?). Die COVID-Todesfälle sind in den USA nun auf über 200.000 gestiegen. Trump wird nicht müde, China für die Misere verantwortlich zu machen. In den Wahlumfragen leisten sich Trump und Biden ein Kopf an Kopf Rennen, wobei Biden bisher die Nase leicht vorn hat.

An der geldpolitischen Front sagte Powell vor dem Kongress gestern aus. Da die Rede vorher veröffentlicht wurde, gab es keine relevanten Neuigkeiten. Powell betonte allerdings immer wieder, dass die Politik nun am Zug ist, die Konjunktur weiter zu stabilisieren. Sowohl Powell als auch Finanzminister Mnuchin hoben allerdings gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit der US-Konjunktur hervor. Mnuchin bekräftigte, dass der Phase 1 Deal mit China sich auf einem guten Weg befindet.

An der Konjunkturdatenfrontwerden heute die Einkaufsmanagerindizes für die EU, Deutschland, GB und USA heiss erwartet. Das GFK Konsumklima fiel in per September mehr als erwartet. Bei den deutschen EMIs wird ein leicht schwächerer Wert für September für den Gesamtindex prognostiziert. Auch für die USA gehen Analysten von leicht schwächeren Daten aus. Impulse ausgehend von den Daten sind nicht auszuschließen. Der API Bericht verzeichnete einen Aufbau bei den Beständen, aber den stärksten Wochenabbau bei den Benzinbeständen seit 2017.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet bleibt die aktuelle technische Erholung ab dem wichtigen Support bei 12.500 Punkten auch vorbörslich ohne Elan. Da müsste also deutlich mehr kommen, um Marktteilnehmer zu überzeugen. Und selbst dann, ein gewisser Schaden ist entstanden und mehr als ein Pullback in der begonnenen Korrektur ist es derzeit nicht. Der Pullback könnte sich theoretisch sogar noch in Richtung 12.900 Punkte fortsetzen, würde aber damit den Einbruch nicht wieder obsolet machen. Nach unten hin wäre das Downside-Potential bis 12.250-12.300 gegeben, wenn die runde 500er Marke unterschritten wird.

DAX Kassa Hourly

Quelle: TradingView

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG TURBO ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten IG Turbo Zertifikate mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 13.500 Punkten interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 11.000 Punkten im Blick behalten.

