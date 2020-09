Daily DAX Prognose: Risikoaversion steigt

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute in Form des CFDS unterhalb des Schlusskurses von gestern. Am Montag hat der Kontrakt 3,63 % verloren. Der Kassa-Kurs schloss mit einem Minus von 4,37 % bei 12.442 Punkten. Auch an der Wall Street ging es stark abwärts. Die Vorgaben aus Asien sind leicht negativ. Die Börse in Japan war heute wieder geschlossen.

DAX Prognose fundamental

Wie bereits in dem S&P 500 Ausblickbeschrieben, die aktuell belastenden Faktoren für die Aktienmärkte, steigende COVID-Fälle, keine zusätzliche Notenbankliquidität, fehlende Fiskalunterstützung in den USA sowie ein sich erholender US Dollar, bleiben vorerst intakt. Der US-Technologiesektor hat damit auch wieder outperformt, was deutlich macht, dass die zuletzt sich anbahnende Branchenrotation nicht der Rede wert war. Auch die Wahlumfragen in den USA könnte nso langsam belasten. Biden führt diese aktuell und die Umfrageergebnisse in den kritischen Bundesstaaten wie etwa Florida, werden in diesen Tagen veröffentlicht.

An der geldpolitischen Front hat sich die EZB Präsidentin weiterhin gegen einen zu starken Euro ausgesprochen. Dies drückte die Gemeinschaftswährung. Die Rede des FED Präsidenten, Jerome Powell, die er heute vor dem Kongress halten wird, wurde bereits, wie gewohnt, vorher veröffentlicht. Es beinhaltet keine gravierenden Neuigkeiten für den Markt, sodass die Reaktion darauf die aktuellen Trends kaum verändern konnte. Dennoch, Powell wird sich in den nächsten Tagen auch Fragen stellen müssen und die Antworten könnten eventuell ein paar Impulse mit sich bringen. Dass die Risikoaversion gestiegen ist, merkt man auch daran, dass alle Assets negativ bis unverändert performten. Von Aktien, über Anleihen bis hin zu Rohstoffen.

Beim Ölpreis zeichnet sich derweil eine angebotserhöhende Entwicklung ab. Die Produktion und Exporte in Libyen werden nun steigen, nachdem man sich entschied in den nicht umkämpften Gebieten die Blockade zu beenden. Dies wird zwar die komplette Produktion Libyens nicht an den Start bringen, was zirka 1% der gesamten globalen Produktion ausmachen würde, doch in Erwartung einer ohnehin stagnierenden Nachfrage in den kommenden Monaten, wirkt sich dieser Faktor vermutlich bereits auf den Ölpreis aus (Ölpreis Prognose: Wo geht es in den nächsten Wochen hin?).

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet ist der deutsche Leitindex gestern unter den Support bei 12.900 Punkten eingebrochen und wie bereits gestern beschrieben (Weekly DAX Prognose), das Downside-Potential bis 12.500 Punkten, wo der nächste wichtige Support liegt, wurde direkt ausgeschöpft. Sowohl auf Tagesbasis als auch auf Stundenbasis ist das ein durchaus wichtiger Unterstützungsbereich. Kann der Support heute nicht halten, wäre die nächste Station 12.250-12.300 Punkte und darunter direkt die runde Marke von 12.000.

DAX CFD Daily & DAX Kassa Hourly

Quelle: TradingView, IG, DailyFX

