Weekly DAX Prognose: Was wird in dieser Woche wichtig?

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute in Form des CFDS unterhalb des Schlusskurses vom Freitag. Der Kontrakt verlor um 0,57 %, der Kassa-Kurs schloss mit einem Verlust von 0,7 % bei 13.116 Punkten. An der Wall Street ging weiter abwärts. Diese verzeichnete auch auf Wochenbasis ein Minus. Die Vorgaben aus Asien sind heute negativ wobei Japans Märkte aufgrund eines Feiertags geschlossen blieben.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 144% -25% 43% Wöchentlich 61% -43% 2%

DAX Prognose fundamental

Der Hexensabbat ist zwar ohne viel Aufsehen vonstattengegangen, doch eine Erlösung brachte er zunächst nicht. Die Wall Street verzeichnete auf Wochenbasis ein Minus, der DAX folgt heute Morgen vorbörslich in den negativen Bereich. Einige wichtige Events stehen in dieser Woche auf der Agenda. Neben den Vorabveröffentlichungen der Einkaufsmanagerindizes für den Monat September sowie den Ifo Indizes, werden zwar nicht mehr viele starkrelevante Konjunkturdaten präsentiert, doch eine Menge an geldpolitischen Reden werden gehalten.

Insbesondere die Aussage von FED Präsident, Jerome Powell, vor dem Kongress am Mittwoch dürfte viel Aufmerksamkeit auf sich lenken, nachdem das FOMC Statement ein wenig enttäuscht hatte. Auch Finanzminister Mnuchin wird am Donnerstag aussagen. Die Notenbanken PBOC sowie die SNB werden über die Zinsen entscheiden. Keine Veränderung in den Zinsen wird erwartet. Die SNB könnte allerdings einige Anpassungen bei den Reservebestimmungen für Banken tätigen. Am 24-25 September findet auch der EU Gipfel statt. Die Brexit-Gespräche dürften sich fortsetzen. Zuletzt entwickelten sie sich leicht positiv, doch das No-Deal Brexit Risiko ist damit noch nicht vom Tisch.

Mo:

JAP Feiertag

China PBOC Loan Prime Rate

USA FED Powell, FOMC Brainard Rede

Di:

JAP Feiertag

USA FOMC Williams Rede

GB BoE Bailey Rede

USA Verkäufe bestehender Häuser Aug

USA FED Powell Stellung vor dem Kongress

API Rohölbericht

Mi:

JAP EMI Dienstleistungen / Produktion Sep

NZD RBNZ Zinsen

DE GFK Konsumklima Okt

DE /EU /GB /USA EMI Produktion, DL Sep

USA Mnuchin Aussage vor dem Kongress

USA FOMC Mester Rede

EIA Rohölbericht

Do:

JAP BoJ Protokoll

CHF SNB Zinsen

DE IFO Geschäftsklima Sep

EU EZB LTRO

USA Anträge auf Arbeitslosenhilfe

USA Verkäufe neuer Häuser Aug

GB BoE Bailey Rede

EU Gipfel

Fr:

EU Geldmenge / private Kredite Aug

USA Auftragseingang für ll. Güter Aug

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet bleibt der DAX weiterhin in seiner Range gefangen, doch der wichtige Support nach unten scheint nun auf Tagesbasis etwas weiter hoch gewandert zu sein. Er könnte sich nun bei 12.900-12.950 Punkten bereits befinden. Darunter wäre die mittelfristige, unten verlaufende Trendlinie sowie die beiden gleitenden Durchschnitte (28,48) unterschritten. Der Kursverfall könnte sich sodann in Richtung des stärkeren Supports zwischen 12.500-12.600 Punkte fortsetzen. Die US Dollar Richtung dürfte in dieser Woche eventuell eine besondere Rolle spielen. Fällt dieser weiter dürfte es die Wall Street wieder stützen und demzufolge eventuell auch den Kursverfall im DAX limitieren.

DAX Kassa auf Tagesbasis

