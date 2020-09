Daily DAX Prognose: Großer Verfallstag bremst und stützt zugleich

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen auf Höhe des gestrigen Schlusskurses des CFDs. Der Kontrakt verzeichnete nur ein leichtes Minus von 0,04 %, der Kassa-Kurs ging mit einem Minus von 0,29 % bei 13.208 Punkten aus dem Handel. An der Wall Street verlor insbesondere der NASDAQ. Die Vorgaben aus Asien sind heute leicht positiv.

DAX Prognose fundamental

Der Philly FED Herstellungsindex fiel in den USA per Monat August gestern im Rahmen der Erwartungen aus. Die Anträge auf Arbeitslosenhilfe hingegen lagen mit 860 Tsd. neuen Anträgen leicht über den Erwartungen. Impulse gingen von den Daten kaum aus. Aktien an der Wall Street haben sich zwar vorbörslich zunächst erholt, doch gegen Abend fielen sie wieder zurück. Damit zeigt sich, dass der Einfluss des leicht enttäuschenden FED Zinsentscheids noch nachwirkt (EUR/USD Korrektur nach FED?).

Zudem ist heute großer Verfallstag auch in den USA. Zuletzt sind durch den starken Anstieg an privaten Tradern ein sehr hohes Volumen an Optionsabsicherungenhinzugekommen. Ein Großteil dieser Optionen verfällt heute. Für den DAX besteht weiterhin ein hohes Volumen an Put-Optionen mit dem Strike bei 13.000 Punkten sowie ein hohes Volumen an Call-Optionen mit dem Strike bei 13.600. Der DAX hat dementsprechend gestern knapp vor 13.000 Punkten wieder kehrt gemacht. Der Verfall findet heute zirka um 13:00 Uhr statt. Bis dahin könnte es weiterhin nur verhalten weiter gehen.

Quelle: Stockstreet.de

Daten bringen kaum Impulse

An Daten stehen heute der Erzeugerpreisindex aus Deutschland an sowie die Uni Michigan Konsumentendaten aus den USA und die Frühindikatoren. Impulse dürften eher schwach ausfallen. An der geldpolitischen Front werden EZB Guindos und Schnabel Reden halten sowie aus den USA FED Bullard. Die Bank of England trat gestern im Rahmen des Zinsentscheid dovisher auf (GBP: Negative Zinsen wahrscheinlicher). Schauen wir auf die Märkte US Dollar und Ölpreis, so bleibt ersterer in der Richtungssuche. Der Ölpreis konnte am Donnerstag seine Erholung weiter fortsetzen, nachdem die US Bestandsdaten am Mittwoch positiv ausfielen.

Das OPEC JMMC Meeting brachte zwar keine neuen Infos für Marktteilnehmer, doch es zeigte sich weiterhin die Bereitschaft mit Nachdruck das Angebot auf niedrigem Level zu halten. Ebenso unterstützend wirkte eventuell ein kurzfristiger Stop der Produktion auf Offshore-Plattformen im Golf von Mexiko. Preise für Edelmetalle bleiben reserviert, nachdem die FED keine Hinweise hinsichtlich der langfristigen Zinsen am Mittwoch gegeben hatte (Silber: Nächstes Ziel 32 USD?).

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat der deutsche Leitindex damit die gesamte Woche sehr uneinheitlich performt. Er blieb zumindest stabil oberhalb der runden Marke von 13.000 Punkten. Es bleibt dabei. Nach oben hin ist der wichtige Widerstand bei 13.280-13.300 wichtig, nach unten hin 12.980-13.000 Punkte. Vorbörslich scheint der Index ebenso an dem Widerstand vorerst zu scheitern. Ein Eröffnung oberhalb des gestrigen Kassa-Schlusskurses bei 13.208 Punkten wäre positiv, um einen weiteren Angriff zu starten. Kurzfristig wird er aber bei 13.100 Punkten auch im Falle einer initialen Schwäche unterstützt.

DAX Kassa auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

