Daily DAX Prognose: FED verteilt kein Hopium

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen unter dem Vortagesschlusskurs des CFDs. Der Kontrakt verlor am Mittwoch 0,15 %, der Kassa-Markt ging mit einem leichten Plus von 0,29 % bei 13.255 Punkten aus dem Handel. An der Wall Street wurden überwiegend Verluste verzeichnet, die Vorgaben aus Asien sind negativ.

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 9% -10% -3% Wöchentlich 88% -27% -3%

DAX Prognose fundamental

Konjunkturdaten aus den USA, wie etwa die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze per August, fielen unter den Erwartungen aus. Im Vorhinein des FED Zinsentscheids haben Marktteilnehmer darauf zunächst kaum reagiert, doch es zeigt, dass der Rebound in den USA sich so langsam abschwächt. Das wichtigste Event dieser Woche endete vorerst mit keinem großen Knall. Die FED hat im Grunde genommen die Erwartungen getroffen, trat jedoch nicht so dovish auf, um Marktteilnehmer an den Aktienmärkten zu überzeugen (FED Ausblick).

Die kurzfristigen Zinsen werden wahrscheinlich bis Ende 2023 unten bleiben, zumindest aber so lange man Vollbeschäftigung und Inflation über 2 % erreicht. Es gab keine Anpassungen beim QE-Programm und auch keine Hinweise in der Pressekonferenz auf weitere Maßnahmen, obgleich FED Präsident Jerome Powell betonte, dass die Munition noch lange nicht zu neige geht. Die Wirtschaftsprognosen fielen für die kommenden Jahre leicht schlechter aus.

Quelle: DailyFX

US Dollar und Aktien reagieren entsprechend

Der US Dollar reagierte damit ebenso eher verhalten auf das Event und erholt sich heute Morgen. Rohstoffe wie Gold (Silberpreis: Ziel 32 USD?)und Öl geben demzufolge nach, der Euro schwächelt. Der Fokus richtet sich nun auf Brexit-News, das Fiskal-Paket in den USA sowie Entwicklungen beim Impfstoff. Auch der Wahlkampf in den USA dürfte nun etwas mehr an Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Heute wird die Bank of England über die Zinsen entscheiden.

An Daten werden heute die Baugenehmigungen sowie Anträge auf Arbeitslosenhilfe und der Philly FED Herstellungsindex präsentiert. Die EIA Rohölbestände bestätigten den API Bericht vom Dienstag, gleichzeitig fielen auch die Benzinbestände. Das kam dem Ölpreis zunächst zu Gute. Das OPEC JMMC Meeting könnte heute ebenfalls einiges an Interesse auf sich lenken (Ölpreis: Spekulanten verringern Exposure).

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet notiert der DAX heute vorbörslich im negativen Bereich und testet derzeit den ersten kurzfristigen Unterstützungsbereich bei 13.100 Punkten. Darunter könnte es schnell in Richtung der runden Marke in Richtung 13.000 Punkte gehen. Unterhalb dieser Marke wird es kritischer und es kommt sodann der wichtige Support bei 12.750 Punkten auf die Agenda als Ziel. Ein Downside-Potential von zunächst 250 Punkten. Nach oben hin ist der wichtige Widerstand nun etwas weiter nach unten gewandert. Dieser umfasst nun einen Kursbereich zwischen 13.280-13.300 Punkten.

DAX Kassa auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

Empfohlen von David Iusow DAX Daytrading- Strategien für Anfänger und Fortgeschrittene Anmeldung zum Webinar Jetzt teilnehmen Webinar ist beendet

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: