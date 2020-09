Daily DAX Prognose: Alle Augen auf die FED

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen auf Höhe des Vortagesschlusskurses des CFDs. Der Kontrakt erreichte am Dienstag einen Verlust von 0,5 %. Der Kassa-Markt schloss mit einem Plus von 0,18 % bei 13.217 Punkten. An der Wall Street gewannen insbesondere Tech-Werte wieder hinzu. Der S&P500 Index schloss mit einem Plus von 0,5 %. Asiens Aktienmärkte gingen heute kaum verändert aus dem Handel.

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -12% 6% -2% Wöchentlich -3% 41% 21%

DAX Prognose fundamental

Die ZEW Konjunkturindikatoren fielen per September sowohl für Deutschland als auch die EU besser als erwartet aus. Hingegen enttäuschte die US Industrieproduktion per August. Technologiewerte gewannen dementsprechend mehr zu. Eine klare Branchenrotation scheint sich zwar leicht abzuzeichnen, doch so sicher scheinen sich Marktteilnehmer da noch nicht zu sein.

Trump versprach einen Impfstoff bereits in den kommenden vier Wochen. Der Wahlkampf setzt sich damit fort. Im Fokus wird heute auf jeden Fall der FED Zinsentscheid, das Statement und die Pressekonferenz stehen. Obwohl Marktteilnehmer bereits eine Menge wissen, was angekündigt werden könnte (FED Ausblick). Impulse werden dennoch nicht ausgeschlossen. Alleine deshalb, weil Marktteilnehmer danach eventuell wieder aus der Deckung kommen könnten, nachdem mit der EZB zusammen, zwei wichtige Events für den September stattgefunden haben.

Heute stehen im Laufe des Tages die US Einzelhandelsumsätze an sowie die EIA Bestände. Der API Bericht hat gestern zwar wieder gemischte Daten veröffentlicht, doch ein starker Abbau bei den Rohölbeständen stützte den Ölpreis vorerst. Dies bestätigt unsere Annahmen von Anfang der Woche, dass weniger die Monatsberichte der OPEC und der IEA Impulse bringen werden, sondern eher die US Bestände (Ölpreis: Spekulanten verringern Exposure). Hier ist dennoch auf die Benzinbestände zu achten. Diese wurden im API Bericht stark aufgebaut und signalisieren damit ein mögliches Ende der saisonal starken Phase.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet bleibt die Lage im deutschen Leitindex den zweiten Tag infolge kaum verändert. Eine eindeutige Branchenrotation und ein schwächerer Euro würden dem DAX gut tun, doch bei beiden sieht es derzeit noch unsicher aus. Nach dem FED Meeting heute Abend werden wir eventuell mehr erfahren. Eine kurzfristige Unterstützung befindet sich weiterhin bei 13.100-13.120 Punkten. Nach oben hin sollten wir die Kurszone bei 13.300

überwinden.

DAX Kassa auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

Empfohlen von David Iusow DAX Daytrading- Strategien für Anfänger und Fortgeschrittene Anmeldung zum Webinar Jetzt teilnehmen Webinar ist beendet

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: