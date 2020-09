Daily DAX Prognose: Fester Euro, Brexit-Risiko und Hexensabbat

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen über dem Vortagesschlusskurses des CFDs. Der Kontrakt hat am Montag einen Verlust von 0,56 % verzeichnet, der Kassa-Kurs schloss mit einem leichten Minus von 0,07% bei 13.193 Punkten. An der Wall Street ging es wieder aufwärts, die Vorgaben aus Asien sind gemischt. Chinas Aktien positiv, in Japan negativ.

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 54% -7% 11% Wöchentlich 44% -18% 0%

DAX Prognose fundamental

Ein im Vorhinein des FED Zinsentscheids schwächerer US Dollar bremste den DAX und stützte die Wall Street am Montag (FED und FOMC Ausblick). Auch die Billigung des neuen Binnenmarktgesetzes im britischen Unterhaus könnte hierzulande Aktien belastet haben. An der Konjunkturdatenfront fielen die chinesischen Daten zu den Einzelhandelsumsätze und der Industrieproduktion per Monat Augst besser aus als erwartet. Anlageinvestitionen sind zwar negativ, fielen jedoch leicht weniger als die Schätzung es nahe legte (Weekly DAX Prognose).

Der OPEC Monatsbericht brachte wie erwartet nur wenig Impulse mit sich, auch wenn die Nachfrageprognose für das laufenden Jahr, im Vergleich zum Vormonat wieder nach unten revidiert wurde. Heute stehen Daten des ZEW Instituts für Deutschland und die EU im Fokus. Für die Erwartungen wird ein leicht schwächerer Wert im Vergleich zum Vormonat prognostiziert, für die aktuelle Lage dürfte der Einbruch etwas geringer ausfallen. Am Nachmittag haben wir sodann die Industrieproduktion per August aus den USA auf der Agenda, der IEA Monatsbericht sowie der API Bestandsbericht (Ölpreis WTI Brent: Spekulanten verringern Exposure).

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet bleibt die Lage im DAX im Vergleich zu gestern unverändert. Der Der anfängliche Anstieg über 13.300 Punkte wurde schnell wieder abgewiesen und eine Erholung konnte nicht mehr einsetzen. Neben dem festen Euro, der aktuell wieder die runde Marke von 1,19 erreicht, könnte auch der anstehende Hexensabbat an den Terminbörse belasten. Ein hohes Volumen an Call-Optionen bei 13.600 Punkten signalisiert Vorsicht, denn institutionelle Optionsschreiber könnten bestrebt sein, den Kurs unterhalb dieses Strikes in den kommenden Tagen zu halten. Ein höheres Volumen an Put-Optionen befindet sich bei 13.000 Punkten wovon jedoch ein Großteil Absicherungen sein könnten. Um die 13.600 anzusteuern sollte der Index allerdings wieder die 13.300 überwinden. Fällt er hingegen heute im Kassa-Handel weiter zurück, wäre der erste wichtige, kurzfristige Support bei 13.100- 120 Punkten.

DAX Kassa auf Stundenbasis

