Weekly DAX Prognose: FOMC, BoE, Brexit und Ölpreis im Fokus

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen über dem Vortagesschlusskurses des CFDs. Der Kontrakt hat am Freitag mit einem Zugewinn von 0,28 % geschlossen, der Kassa-Kurs erzielte einen leichten Verlust von 0,02 % und schloss bei 13.203 Punkten. An der Wall Street wurden ebenso schwache Zugewinne verzeichnet, der NASDAQ schloss sogar im Negativen Bereich. Die Vorgaben aus Asien sind zu Beginn der Woche positiv.

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 64% 17% 32% Wöchentlich 20% -13% -2%

DAX Prognose fundamental

Aktienmärkte in den USA konsolidieren seit vergangener Woche deutlicher. Für den DAX gilt das ohnehin bereits seit einiger Zeit. Die EZB konnte den deutschen Leitindex nicht wirklich stützen, da der Euro nach den Aussagen stabil geblieben ist. In dieser Woche richtet sich der Fokus auf das FOMC Meeting und den am Mittwoch anstehenden Zinsentscheid (FED und FOMC Ausblick).

Marktteilnehmer erwarten dovishe Aussagen und Hinweise auf die zukünftige Zinspolitik. Darüber hinaus stehen die Brexit-Verhandlungen weiterhin auf der Agenda. In dieser Woche wird die britische Regierung über das Binnenmarktgesetz im Parlament abstimmen. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es durchkommt, beziffern Analysten für hoch (EURGBP: Ausbruch steht bevor).

Auch die Notenbanken Bank of Japan und die Bank of England werden in dieser Woche über ihr weiteres Vorgehen entscheiden. Insbesondere die Bank of England könnte hier interessant werden. Diese wird zwar eventuell noch keine eindeutigen Maßnahmenerweiterungen beschließen, doch die Themen, Negative Zinsen und QE, dürften innerhalb der Notenbank weiterhin von hohem Interesse sein und Hinweise in diese Richtung könnten den aktuellen GBP-Trend eventuell weiter anschieben.

Ansonsten könnte es am Öl-Markt ebenso spannend werden. Die OPEC sowie die IEA werden ihre Monatsberichte vorlegen mit den Produktionsdaten für den Monat August und die OPEC JMMC Sitzung findet am Donnerstag statt (Ölpreis bricht ein, Ziel 36 USD). Da der Ölpreis zuletzt wieder eingebrochen ist, könnte hier vermehrt Druck auf die Teilnehmer ausgeübt werden, die bei den Kürzungen zu kurz kamen.

Mo:

JAP Industrieproduktion Jul

EU Industrieproduktion Jul

OPEC Monatsbericht

USA Habjahresbericht

Di:

AUD RBA Protokoll

China Industrieproduktion/Anlageinvestitionen/Einzelhandelsumsätze/ AQ Aug

China NBS Pressekonferenz

IEA Monatsbericht

GB Arbeitsmarktdaten

DE / EU ZEW Konjunkturerwartungen

USA Industrieproduktion Aug

API Rohöl ,- Benzinbestände

Mi:

JAP Handelsbilanz

GB VPI Aug

DE Auktion 30j Bundesanleihen

EU Handelsbilanz

USA Einzelhandelsumsätze Aug

EIA Rohöl,- Benzinbestände

USA FOMC Zinsentscheid, Projektionen, Pressekonferenz

Do:

J AP Bank of Japan Zinsentscheid

DE Autozulassungen Jul

EU VPI Auf Revision

OPEC JMMC Meetig

GB Bank of England Zinsentscheid

USA Anträge auf Arbeitslosenhilfe

USA Philly FED Herstellungsindex Sep

Fr:

JAP VPI Aug

GB Einzelhandelsumsätze Aug

USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen Sep

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet bleibt der DAX im Trend, konsolidiert aber auf erhöhtem Niveau. Ob es dabei bleibt, werden wir in Kürze sehen. Es scheint ein starker Support nach unten zu bestehen. Die Kurszone rund um 12.750 Punkten konnte bisher jedes Mal verteidigt werden. Nach oben hin könnte die nächste wichtige Widerstandszone bei 13.600 Punkten liegen und darüber hinaus bei 13.800 Punkten mit dem Allzeithoch kurz davor bei 13.795 Punkten. Kurfristig müsste der Index nun heute im Kassa-Handel am besten über dem Schlusskurs vom Freitag bleiben und die 13.300 Punkte Kurszone überwinden, um weiter zu steigen.

DAX Kassa auf Tagesbasis

Quelle: DailyFX, IG

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow

Empfohlen von David Iusow DAX Daytrading- Strategien für Anfänger und Fortgeschrittene Anmeldung zum Webinar Jetzt teilnehmen Webinar ist beendet

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: