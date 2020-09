Daily DAX Prognose: Buy the dip forever

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen über dem Vortagesschlusskurses des CFDs. Der Kontrakt hat gestern um 3,04 % hinzugewonnen, der Kassa-Markt schloss mit einem Plus von 2,01 % bei 13,237 Punkten. Auch an der Wall Street fand ein Rebound statt. Die Vorgaben aus Asien sind leicht positiv.

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -42% 63% 16% Wöchentlich -6% 6% 3%

DAX Prognose fundamental

Ein Rebound hat nicht lange auf sich warten lassen, zumindest an der Wall Street. Der deutsche Leitindex verzeichnete ebenso eine stark positive Entwicklung. Der Markt suchst sich sichtlich positive News, um weiter stabil zu bleiben. Im Moment sind es Hoffnungen auf eine stabilere konjunkturelle Erholung im dritten Quartal sowie das Rennen um einen Impfstoff. Heute wird die EZB ihre Prognosen veröffentlichen und wie einige Medienberichte bereits geleakt haben, könnte die Prognose für das Wirtschaftswachstum eventuell sogar leicht angehoben werden (EUR/USD: Vorbereitung auf die EZB).

Der EZB Zinsentscheid sowie die anschließende Pressekonferenz werden heute im Fokus stehen. Im Vorhinein könnte der Markt in eine abwartende Haltung übergehen. An der Brexit-Front gibt es ebenso leicht positive News, die womöglich am Mittwochvormittag zur Stabilität im DAX beitrugen. Die EU Kommission erwägt trotz des neuen Binnenmarktgesetzes der britischen Regierung, die Gespräche nicht abzubrechen. Bis zum 15 Oktober, an dem der EU Gipfel stattfindet, sollten sich die jeweiligen Parteien einigen, ansonsten wird es heikel (GBP/USD: In Richtung 1,28 mit neuen Brexit-Sorgen?).

Der Ölpreis konnte seine Erholung vorerst ebenso fortsetzen, nachdem die EIA in ihrem STEO (Short Term Energy Outlook) nur erwartete Anpassungen im Vergleich zu August vorgenommen hatte. Der API Bericht hingegen zeigte eine gemischte Lage an. Während die Rohölbestände per letzte Woche gestiegen waren, fielen die Benzinbestände nochmals deutlich. Dennoch, wie bereits in der Ölpreis-Analyse angedeutet, die Daten könnten leicht an Relevanz verloren haben, es sei denn sie bestätigen die Korrektur. Der EIA Bericht wird heute deshalb, zumindest in dieser Hinsicht, interessant werden, weil der API Bericht gemischte Daten verzeichnete.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat der DAX gestern den wichtigen technischen Widerstand bei 13.200 Punkten überwunden und testet nun vorbörslich die 12.300er Kurszone an. Im Vorhinein der EZB Aussagen könnte es schwierig werden diesen zu nehmen. Kann er allerdings im Kassa-Handel später überwunden werden, wäre der Weg in Richtung Gap-Close bei 13.580-13.600 Punkte endlich frei werden. Geht es wieder abwärts, dann stellt die Kurszone bei 12.240 Punkten mit dem gestrigen Kassa-Schlusskurs den ersten wichtigen Support dar.

DAX Kassa auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

