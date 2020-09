Daily DAX Prognose: Wie lange hält der Support noch?

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen über dem Vortagesschlusskurs des CFDs. Der Kontrakt verlor gestern knapp über 2 %, der Kassa-Kurs schloss mit einem Minus von 1,01 % bei 12968 Punkten. An der Wall Street wurden Aktien abverkauft, insbesondere Technologiewerte verloren stark. Die Vorgaben aus Asien sind heute ebenfalls negativ.

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -35% 55% 10% Wöchentlich 17% -9% -3%

DAX Prognose fundamental

An der Konjunkturdatenfront fiel die Revision des japanischen BIP per Q2 etwas besser aus als erwartet. Das selbe gilt für die zweite Schätzung des europäischen BIP. Die deutsche Handelsbilanz verzeichnete per Juli schwächer als erwartete Exporte und Importe, das Handelsbilanzsaldo stieg allerdings über den Erwartungen. Der Geschäftsoptimismus kleiner Unternehmen in den USA (NFIB) fiel per August besser aus als im Vormonat. Heute in der Nacht hat China die Verbraucherpreise präsentiert. Diese fielen per August im Rahmen der Erwartungen aus (Daily DAX Prognose: Stabile Seitwärtslage).

Für heute steht die Schweizerische Arbeitslosenquote auf der Agenda, die Auktion 10 Jähriger Bundesanleihen, aus den USA die JOLTS Stellenangebote sowie der Zinsentscheid der Bank of Canada. Die EIA wird ihren Short Term Energy Outlook präsentieren sowie das API die Bestandsdaten. Der Ölpreis ist in dieser Woche deutlich eingebrochen und die Daten werden aller Voraussicht nach nicht viel stützen können, weil der Korrekturtrend durch neue Sorgen im Handelsstreit angefacht wird sowie durch einen festeren US Dollar (Ölpreis ausgebrochen, Ziel 36 USD?).

Neben dem Handelsstreit steigt das Interesse der Anleger über das weltweite Rennen um einen Impfstoff und dürfte Hoffnungen an den Aktienmärkten auf der Branchenebene eventuell teilweise aufrecht erhalten.Ebenso im Fokus werden die Brexit-Gespräche stehen. In diesen Tagen wird die britische Regierung Vorschläge für ein neues Binnenmarktgesetz vorlegen, was im Grunde genommen gegen den bereits ausgehandelten Austrittsvertrag spricht.

Die Lage spitzt sich jedenfalls zu und beide Seiten wollen keine Zugeständnisse geben, bis jetzt zumindest. Das britische Pfund ist zuletzt eingebrochen (GBP/USD in Richtung 1,28 mit Brexit-Sorgen?). Am Devisenmarkt richtet sich der Fokus nun auf das EZB Meeting sowie den Zinsentscheid und die Pressekonferenz morgen. Erwartungen an eine Schwächung des Euro, zumindest verbal, steigen unter Analysten. Dies dürfte den Euro bis morgen wahrscheinlich schwächer halten.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat der deutsche Leitindex sich kaum durchsetzen können, korrigierte bereits kurz nach Kassa-Eröffnung und bekam die volle Breitseite später mit der schwachen Entwicklung an der Wall Street ab. Dennoch, den wichtige Support bei zirka 12.750 Punkten konnte heute vorbörslich erneut halten. Erwartungen an einen schwächeren Euro stabilisieren eventuell. Die Frage bleibt dennoch, wie oft der Support noch getestet werden kann, ehe er bricht. Sollte es dazu kommen, ist die Zone bei 12.500 Punkten als nächstes Ziel realistisch.

DAX CFD auf Tagesbasis

Quelle: DailyFX,IG

