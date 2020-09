Daily DAX Prognose: Stabil aber seitwärts?

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen leicht über dem Schlusskurs des CFDs. Der Kontrakt ha gestern um 1,92 % hinzugewonnen, der Kassa-Markt schloss mit einem Plus von 2,01 % bei 12.100 Punkten. An der Wall Street wurde nicht gehandelt, die Futures notierten leicht im positiven Bereich. Die Vorgaben aus Asien sind erneut gemischt.

DAX Prognose fundamental

Es stehen nicht viele Daten in dieser Woche an. Die chinesische Handelsbilanz zeigte einen unerwarteten Rückgang der Importe per August am Montag. Auch Öl-Importe fielen deutlich schwächer aus. Die deutsche Industrieproduktion in Deutschland stieg per Juli deutlich schwächer an, als die Prognose nahe legte. Heute wurde die zweite Schätzung des japanischen Q2 BIP präsentiert. Dieses konnte die Erwartungen leicht übertreffen. Im Fokus steht heute ebenso die zweite BIP Schätzung für die EU sowie der NFIB Geschäftsoptimismus für kleine Unternehmen aus den USA.

In Absenz wichtiger Daten rücken andere News in den Fokus der Marktteilnehmer. Der Ton in den Brexit-Verhandlungen verschärft sich, auch der Handelsstreit scheint von Seiten des US Präsidenten erneut ein Thema zu werden, nachdem Trump eine wirtschaftliche Abspaltung von China ins Gespräch gebracht hat. Nach den positiven Non Farm Paryrolls und der Arbeitslosenquote per August, dürfte eine Zuspitzung eventuell ebenso zu einem, zumindest kurzfristig, festeren US Dollar beitragen. Der Ölpreis ist unter wichtige Unterstützungen eingebrochen (Ölpreis: COT Analyse signalisiert Anfälligkeit).

Daten für die aktuelle Woche

Mo:

USA Feiertag

China Handelsbilanz Aug

DE Industrieproduktion Jul

Di:

JAP BIP Q2 Revision

DE Handelsbilanz Jul

EU BIP Q2 Revision

Mi:

China Verbraucherpreisindex Aug

CHF Arbeitslosenquote Aug

CAN BoC Zinsentscheid

USA JOLTS Stellenangebote

USA EIA Steo (Monatlicher Energieausblick)

USA API Öl- und Bezinbestände

Do:

EU EZB Zinsentscheid und Pressekonferenz

USA Anträge auf Arbeitslosenhilfe

USA Erzeugerpreisindex

USA EIA Öl- und Bezinbestände

Fr:

GB BIP Q2 Revision

DE Verbraucherpreisindex Aug Revision

USA Verbraucherpreisindex Aug

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat der deutsche Leitindex mustergültig an einer wichtigen Unterstützung gedreht und vorerst den intakten Erholungstrend verteidigen können, der aktuell mehr nach einer längerfristigen Konsolidierung aussieht. Vorbörslich notiert der Index aktuell 30 Punkte über dem gestrigen Kassa-Schlusskurs und der nächste Intraday-Widerstand befindet sich in etwa bei 13.200-13.230 Punkten.

Auch bei 12.300 Punkten könnte der Anstieg vorerst abgebremst werden. Alles in einem sieht es zwar weiterhin nach Stabilität aus, doch eine gewisse Aufwärtsdynamik fehlt. Der Anstieg in Richtung des Allzeithochs gestaltet schwierig und das könnte sich eventuell noch eine Weile fortsetzen.

DAX CFD und Kassa

