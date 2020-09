Daily DAX Prognose: Gewinnmitnahmen an der Wall Street

Rohstoffe Update: Gemäß 10:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: WTI Öl: 1,04 % Silber: 0,81 % Gold: 0,42 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#commodities https://t.co/9BJSDF9CdG

(3) also consider that #FED has signaled a shift to accomodative and thus less dovish policy than before. At least NIRP is from the table for the time being. That implicates a possible plateau for real rates. That FED will allow inflation to go higher doesnt mean it will. #Gold

Forex Update: Gemäß 10:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: 🇨🇦CAD: 0,32 % 🇦🇺AUD: 0,28 % 🇳🇿NZD: 0,25 % 🇪🇺EUR: 0,04 % 🇯🇵JPY: 0,01 % 🇨🇭CHF: -0,01 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#currencies https://t.co/ULQC568SFm

Indizes Update: Gemäß 10:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: CAC 40: 1,37 % Dow Jones: 1,05 % FTSE 100: 0,90 % S&P 500: 0,83 % Dax 30: 0,61 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#indices https://t.co/yCD9B5XFCm

In Kürze:🇮🇪 BIP Wachstumsrate QoQ (Q2) um 10:00 GMT (15min) Vorher: 1.2% https://www.dailyfx.com/deutsch/wirtschaftsdatenkalender#2020-09-04

In Kürze:🇮🇪 BIP Wachstumrate YoY (Q2) um 10:00 GMT (15min) Vorher: 5.1% https://www.dailyfx.com/deutsch/wirtschaftsdatenkalender#2020-09-04

In Kürze:🇬🇧 BoE Saunders Speech um 09:30 GMT (15min) https://www.dailyfx.com/deutsch/wirtschaftsdatenkalender#2020-09-04

(2)...On the other hand less risk version could lead to bigger flows into non-us #assets, thus means less demand for gold in general. If so, gold for sure will stay an alternative, especially if #Dollar falls much further, but price increase would be less dynamic. Just thoughts.

(1) #Gold is testing 2011 high again. There are many reasons for the #goldprice to stay at least stable. But the most important should be the real yields and the #USD and less risk-aversion imo.... https://t.co/kTLqKFAsTR