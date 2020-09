Daily DAX Prognose: Nichts hält sie auf

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen unter dem Vortagesschlusskurs des CFDs. Der Kontrakt verzeichnete gestern einen Gewinn von 2,63 %, der Kassa-Markt schloss mit einem Plus von 2.07 % bei 13.243 Punkten. Auch die Wall Street performte positiv. Die Vorgaben aus Asien sind heute wieder gemischt.

DAX Prognose fundamental

Nichts hält den Aktienmarkt auf, nicht einmal negative Konjunkturdaten. Die ADP Beschäftigungsänderung fiel per August in den USA unter den Erwartungen aus. Marktteilnehmer gehen dennoch davon aus, dass der ADP Bericht seinem gewohntem Muster folgt und die Non Farm Payrolls unterschätzt. Besser als erwartet hingegen fielen die Autoverkäufe aus. Diese haben im August nahezu das Vorkrisenlevel vom Januar erreicht. Die deutschen Einzelhandelsumsätze enttäuschten per Juli. Dies deutet auf eine ebenso schwächere Entwicklung für die europäischen Umsätze heute hin. Der Caixin Dienstleistungsindex aus China bestätigte den Produktionsindex vom Dienstag positiv.

An der geldpolitischen Front hat NY FED Präsident Williams, wie seine Vorgänger Clarida und Brainard in dieser Woche bedeckt zu der Forward Guidance gehalten und damit nur bestätigt, was schon bekannt war (EURUSD Prognose). Der US Dollar erholt sich seit gestern. Damit korrigieren mehrere Währungen wie der Euro und Rohstoffe wie Gold. Der Ölpreis schwächelte ebenso obwohl der EIA Bericht den API Bericht von Dienstag mit einem starken Öl- und Benzinbestandsabbau bestätigte (Ölpreis: Terminmarkt signalisiert Anfälligkeit). Heute stehen die Markit-EMIs für das Dienstleistungsgewerbe an, der ISM EMI aus den USA sowie die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. FED Daly, Bostic und Evans werden Reden halten, EZB Schnabel und Bank of England Bailey kommen ebenfalls zu Wort.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet notiert der Index vorbörslich über dem gestrigen Kassa-Schlusskurs. Gestern konnte der Index die dritte Konsolidierungsphase nach oben durchbrechen, erreichte den nächsten wichtige Widerstandsbereich bei knapp über 13.300 Punkten und korrigiert seitdem. Der Support zwischen 13.200-13.230 Punkten konnte zumindest auf Kassa-Basis bisher halten. Die Korrektur könnte sich fortsetzen, wenn dieser Support im Kassa-Handel auf Stundenbasis unterschritten wird. Nach oben hin bleibt der Widerstand bei 12.330 relevant. Kann dieser überwunden werden, würde das nächste Ziel bei 13.580 Punkten auf die Agenda kommen.

DAX Kassa Chart auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

