Daily DAX Prognose: Konsolidierung bleibt intakt

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen über dem Vortagesschlusskurses des CFDs am Montag. Der Kontrakt verzeichnete ein Minus von 1,19 %, der Kassa-Markt schloss mit einem Verlust von 0,67 % bei 12.945 Punkten. Die Wall Street performte uneinheitlich. Der NASDAQ schloss positiv, Dow Jones und S&P 500 negativ. Die Vorgaben aus Asien sind heute Morgen ebenfalls gemischt, aber kaum verändert.

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 41% -9% 9% Wöchentlich 72% -25% 1%

DAX Prognose fundamental

Die Inflation hat sich in Deutschland per August mit 0,0 % YoY nicht bewegt, im Vergleich zum Vormonat gab es einen Rückgang von 0,1 %, erwartet wurden – 0,2 %. Die Entwicklung war wenig überraschend in Anbetracht der niedrigeren Umsatzsteuer und Energiepreisen. Dennoch bestätigt die Entwicklung zumindest Befürchtungen einer Stagflation im Moment nicht, sondern zeigt klar in Richtung Deflation. Heute werden Verbraucherpreise aus der EU präsentiert. Diese werden eventuell etwas eindeutiger zeigen, wie sich die Preise entwickelt haben. Ebenso stehen heute Arbeitsmarktdaten aus Deutschland an. Die Einzelhandelsumsätze per Juli könnten etwas Aufmerksamkeit auf sich lenken. Die Revision der Einkaufsmanagerindizes für das Produktionsgewerbe wird ebenso beobachtet werden (EUR/USD schwächer nach EU-Daten).

Aus den USA wird der ISM EMI für das Produktionsgewerbe präsentiert. Der Caixin EMI für das Produktionsgewerbe aus China fiel per August über den Erwartungen aus. Auf der Agenda stehen zudem einige wichtige Reden seitens der Geldpolitik. Von der EZB spricht De Guindos, Lane hatte bereits in der vergangenen Woche eine wenige dovishe Position eingenommen. Gestern hat FED Vize Präsident Clarida zwar keine Hinweise auf eine veränderte Forward Guidance gegeben, allerdings spielte er die Notwendigkeit von negativen Zinsen und die Yield Curve Control herunter. Dies änderte nichts an dem aktuellen US Dollar Trend. Der US Dollar Index notiert heute Morgen bereits unter der wichtigen 92 Punkte Marke. Im Fokus wird heute Abend auch die Rede von Brainard stehen (EUR/USD Weekly Prognose).

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet notiert der DAX im vorbörslichen Handel zwar über dem gestrigen Kassa-Schlusskurs, doch die Schwäche, die sich gestern im Laufe des Tages durchgesetzt hat, macht deutlich, dass die Konsolidierung weiterhin intakt ist. Nach unten hin scheint die Kurszone zwischen 12.900-12.920 Punkten einen guten Support zu bilden, nach oben hin ist weiterhin die Kurszone zwischen 13.200-13.230 Punkten im Auge zu behalten (Weekly DAX Prognose:September könnte Volatilität bringen).

DAX Kassa Chart auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

