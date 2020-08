Daily DAX Prognose: FED liefert, doch das reicht nicht

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen leicht über dem Vortagesschlusskurs des CFDs. Der Kontrakt schloss gestern mit einem Verlust von 1,21 %. Der Kassa-Kurs verlor 0,71 %. An der Wall Street verzeichnete der Dow Jones und der S&P 500 leichte Zugewinne, der NASDAQ verlor hingegen. Die Vorgaben aus Asien sind heute Morgen schwach.

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -7% -20% -16% Wöchentlich -19% 7% -3%

DAX Prognose fundamental

So richtig überzeugt waren Marktteilnehmer gestern von den Aussagen des FED Präsidenten nicht, obwohl er die Erwartungen im Grunde genommen nicht enttäuscht hat (EURUSD: Dollarkurs stabil nach Powell Rede). Aktien haben zwar wie auch der US Dollar entsprechend initial reagiert, doch im weiteren Verlauf konnten sich Aktien an der Wall Street gerade mal so halten, der DAX brach sogar ein. Möglicher Grund dafür sind die weiterhin etwas höher notierenden Anleiherenditen. Powell hat zwar mit dem neuen Inflationsziel auf langfristiger Basis eine höhere Inflation mit Hilfe von niedrigen Zinsen am kurzfristigen Ende wahrscheinlicher gemacht, doch die Yield Curve Control, die offensichtlich auf die langfristigen Anleiherenditen abzielt, wurde nicht erwähnt. Flows zum Monatsende könnten eventuell ebenso zu der Schwäche beigetragen haben.

An der Konjunkturdatenfront fielen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe leicht höher aus als erwartet und erreichten wieder die 1 Mio. Marke. Die zuletzt abgelaufenen Hilfen in Höhe von 600 USD wurden teilweise durch 400 USD in mehr als der Hälfte der Bundesstaaten ersetzt. Dies könnte im weiteren Verlauf den Anstieg der Anträge etwas abbremsen. Das US Q2 BIP wurde nur leicht nach unten revidiert. Heute stehen Konsumentendaten im Fokus wie das GFK Konsumklima aus Deutschland und das Verbrauchervertrauen aus der EU sowie aus den USA die Uni Michigan Konsumentenerwartungen. Der PCE Kerndeflator aus den USA per Juli wäre in Anbetracht der bereits vorliegenden Daten eher nachlaufend.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet notiert der DAX im vorbörslichen Handel bei über 13.150 Punkten und damit über dem gestrigen Kassa-Schlusskurs (13.096). Die Kurszone bei 13.200-230 Punkte stellt nun einen größeren, technischen Widerstand dar, den es in dieser Woche nicht leicht war, zu überwinden. Eine Seitwärtsphase könnte erneut sichtbar werden. Der August würde damit seinem Muster treu bleiben. Zwar hat der deutsche Leitindex sich in dem Monat erholt, doch größtenteils wurde er durch drei Seitwärtsphasen dominiert, siehe Chart auf Stundenbasis unten.

DAX Kassa Chart auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

