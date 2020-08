Daily DAX Prognose: Die Spannung steigt

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen leicht unter dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt verzeichnete am Mittwoch einen Zugewinn von 1,22%, der Kassa-Kurs schloss mit einem Plus von 0,98%. An der Wall Street wurden wieder neue Allzeithochs erklimmt, die Vorgaben aus Asien sind heute Morgen überwiegend negativ.

DAX Prognose fundamental

Der US Technologieindex NASDAQ 100 erklomm den fünften Tag infolge ein neues Allzeithoch. Der deutsche Leitindex DAX folgte in den positiven Bereich am Nachmittag. Wichtige Konjunkturdaten wurden nicht präsentiert. Auftragseingänge für langlebige Güter fielen per Juli besser aus als erwartet, der EIA Bericht bestätigte den API Bericht bei den Rohöl- und Benzinbeständen. Der Hurrikan Laura erreichte die Stufe 4, 600.000 Menschen werden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen (Ölpreis: US Produktion stabilisiert).

Heute sind alle Augen auf die Rede des FED Präsidenten im Rahmen der Notenbank-Konferenz gerichtet. Der strategische Ausblick auf die Geldpolitik der nächsten zehn Jahre könnte für einige Impulse insbesondere im US Dollar sorgen (US Dollar: Nur eine Pause im Trend?). Start ist auf 15:00 Uhr MEZ angesetzt. Einige EZB Mitglieder werden ebenso daran teilnehmen, wie etwa Schnabel und Lane. Es stehen zudem Daten zum BIP-Wachstum aus der Schweiz an sowie die Revision aus den USA.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat der deutsche Leitindex zunächst nach Eröffnung an der Börse weiter korrigiert, an der runden Marke bei 13.000 Punkten kamen allerdings die Käufer in den Markt. Der Index erholte sich im Laufe des Tages weiter und nachbörslich auf 13.260 Punkte. Aktuell notiert er wieder nahe der 13.200. Gestriger Kassa-Schlusskurs lag bei 13.190 Punkten.

Heute dürfte damit die Kurszone zwischen 190-200 eventuell den ersten wichtigen Unterstützungsbereich bieten. Stabilisierung darüber könnte die 13.300 Zone als Widerstand auf die Agenda bringen. Über der 13.320 Punkte-Zone sind technische Widerstände rar, sodass eventuell ein höheres Upside-Potential besteht.

DAX Kassa Chart auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

