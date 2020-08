Daily DAX Prognose: Warten auf Jackson Hole

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen leicht unter dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt verzeichnete am Dienstag einen Zugewinn von lediglich 0,3 %. Der Kassa-Markt ging kaum verändert aus dem Handel bei 13.062 Punkten. An der Wall Street wurden teilweise leichte Zugewinne erzielt und somit wieder neue Allzeithochs im S&P 500 und im NSADAQ 100. Die Vorgaben aus Asien sind negativ.

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 33% -7% 4% Wöchentlich -23% 21% 1%

DAX Prognose fundamental

Die Wall Street bleibt weiterhin ein klarer Outperformer. Und das trotz der negativ ausgefallenen Daten zum CB Verbrauchervertrauen. Möglicherweise stimmt der aktuell sich abschwächende Trend bei den Neuinfektionen in den USA positiv. Ansonsten dürfte der Markt nun, vor der Rede des FED Präsidenten, Jerome Powell, womöglich in eine Wartehaltung übergehen. Bereits gestern schaffte es der DAX nicht über die 13.200 Punkte Zone nachhaltig hinaus. Divergierende Daten lassen keine eindeutigen Schlüsse zu. Während der BIP-Rückgang per Q2 in Deutschland leicht nach unten revidiert wurde, fiel der Geschäftsklimaindex über den Erwartungen aus.

Heute stehen kaum wichtige Daten auf der Agenda. Auftragseingänge für langlebige Güter aus den USA sind in Anbetracht der aktuellen Lage eher nachlaufende Daten und sollten den Markt kaum bewegen können. Werfen wir einen Blick auf andere Märkte, so sehen wir insbesondere den US Dollar derzeit an einer Wegscheide stehen (US Dollar Index mit Pause im Trend?). Der Ölpreis bleibt nach den robusten API-Daten und den beiden Hurricanes in den USA weitestgehend stabil. Der EIA Bericht heute nachmittag dürfte die API Bestände bestätigen. Der Goldpreis kann von der Erholung im US Dollar und den Realrenditen in den USA derzeit kaum profitieren.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat der DAX gestern mit einem erneuten Up-Gap eröffnet, stieg in Richtung 12.220 Punkte, was einen leichten Widerstandsbereich darstellte und drehte dann dort, um wieder zu korrigeren. Vorbörslich kann sich der Index aktuell über dem gestrigen Schlusskurs bei 13.062 Punkten halten. Kann er darüber starten, wäre es zunächst positiv. Eine leichte Unterstützungszone liegt bei 13.035 Punkten, eine etwas größere bei 12.980 Punkten. Unterhalb dieser Kurszone könnte es weiter abwärts in Richtung 12.850 Punkte gehen. Nach oben hin bleiben die Kurszonen bei 12.220 und 12.300 Punkten die wichtigen Widerstände.

DAX Kassa Chart auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

