Daily DAX Prognose: Aktienmarkt als Druckmittel?

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen über dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt erzielte am Montag ein Plus von 2 %, der Kassa-Kurs erreichte einen Zugewinn von 2,36 % und schloss bei 13.067 Punkten. An der Wall Street wurden ebenso deutliche Zugewinne verzeichnet, die Vorgaben aus Asien sind heute gemischt. Japans Aktien performten positiv, in China sind leichte Verluste verzeichnet worden.

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 20% -7% 0% Wöchentlich -25% 32% 6%

DAX Prognose fundamental

Wie bereits in der vergangenen Woche angedeutet, an der Wall Street geben sich die Sektoren abwechselnd die Klinke in die Hand. Positive News zur COVID-Behandlungsmethode in den USA sorgten erneut zu Zukäufen bei Industrie-, Finanz- und Gesundheitswerten, während Technologiewerte weniger gefragt waren. Verflüchtigt sich die News, kommen Tech-Werte wieder auf die Agenda. So hat der S&P 500 Index quasi immer die Chance zu steigen.

Es sieht danach aus, als würde eine schwache Marktbreite in diesen Tagen kaum eine Anfälligkeit für den Gesamtmarkt bedeuten, sondern eher Chancen für die übrigen Sektoren darstellen. Die US Regierung will zudem laut einem Bericht der Financial Times behördliche Vorgaben bei der Zulassung von Impfstoffen umgehen, um noch vor den Wahlen einen Kandidaten für einen Impfstoff vorstellen zu können.

Nachdem anscheinend die positiven COVID-News am Montag für die starken Zugewinne, auch beim DAX, hauptsächlich verantwortlich waren, dürften erfreuliche Nachrichten hinsichtlich des Handelsstreits zwischen China und den USA ebenso unterstützend gewirkt haben. Beide Länder wollen, laut Reuters, an der Umsetzung des Phase 1 Deals weiter festhalten, wie es hiess. Der Wahlkampf hat begonnen und der Aktienmarkt darf bis dahin wahrscheinlich auf keinen Fall korrigieren. Nach dem teilweise manipulativen Pushen der Kurse, mag man sich gar nicht vorstellen, was passiert, wenn Trump die Wahl verliert.

So gesehen wird der künstlich aufgeblähte Aktienmarkt Druckmittel für die Wähler, die investiert sind. Nach dem eher ruhigen Montag, was Konjunkturdaten anbetrifft, werden wir heute mit der Revision des deutschen BIPs, dem IFO Klimaindex sowie dem US CB Verbrauchervertrauen einiges präsentiert bekommen. Das BIP wurden dabei leicht zum Positiven revidiert.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet ist notiert der DAX aktuell und vorbörslich bereits 80 Punkte über dem gestrigen Kassa-Schlusskurs. Der Index ist gestern aus der Konsolidierung nach oben ausgebrochen, nachdem er am Freitag noch einen Fehlausbruch nach unten verzeichnete. Das Gap vom 24. Juli wurde geschlossen, der DAX korrigierte an das Ausbruchsniveau und erholt sich ab da weiter. Nächster größerer Widerstand befindet sich bei 13.300 Punkten. Darüber könnte sodann der Kassa-Schlusskurs vom 21. Februar angesteuert werden und das letzte, noch offene Gap nach oben hin könnte geschlossen werden.

DAX Kassa Chart auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

