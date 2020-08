Daily DAX Ausblick: Unterstützung wieder im Test

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen leicht über dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt verzeichnete gestern ein Minus von 0,52 %, der Kassa-Kurs schloss mit einem Minus von 0,3 %. An der Wall Street wurden, bis auf den Dow Jones Index leicht positive Vorzeichen erzielt. Die Vorgaben aus Asie sind heute kaum verändert.

DAX Ausblick fundamental

Eine Einigung im Streit um ein zweiten Hilfspaket in den USA scheint laut Berichten wahrscheinlicher zu werden. Das Paket dürfte mit 500 Mrd. USD allerdings wie erwartet kleiner ausfallen. Weitere, impulsgebende News wurden kaum gemeldet. Der US Dollar erreichte ein neues Tief nahe der runden Marke von 92 USD und stützte damit zunächst US Aktien, den Goldpreis sowie den Euro (EUR/USD: Dollarkurs, FOMC und Daten im Fokus).Am Nachmittag startete allerdings auch ein kleines Reversal. Gold, Öl, Euro und Aktien wurden zunächst abverkauft, der US Dollar gesucht. Kurze Zeit später wurde der vorherige Trend allerdings wieder aufgenommen und es sieht zunächst danach aus, als würde er heute fortgesetzt.

An der Konjunkturdatenfront fielen die Immobiliendaten aus den USA besser als erwartet aus, die japanische Handelsbilanz per Juli nicht so schlecht wie von Analysten geschätzt wurde. Im Fokus stehen heute die Verbraucherpreisindizes aus GB und der EU per August sowie die EIA Bestände aus den USA. Der API Bericht zeigte gestern zwar einen Abbau bei den Rohölbeständen, allerdings sind die Benzinbestände deutlich gestiegen. Sollte der EIA diese Entwicklung heute am Nachmittag bestätigen, wäre es nicht sehr positiv für den Ölpreis WTI. Auch das JMMC Meeting der OPEC findet heute statt. Das FOMC Protokoll gehört ebenso zu den relativ betrachtet relevanten Events am heutigen Abend.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet bleibt der DAX weiterhin im Trend. Der gleitende 28 Tage-Durchschnitt bietet weiterhin die erste Unterstützung. Diese fällt im Kassa-Stundenchart mit dem wichtigen Unterstützungsbereich bei 12.800 Punkten zusammen. Diese Unterstützung wurde nun bereits zwei Mal getestet und ein dritter Test, der gegen Handelsschluss gestern ablief, signalisiert nichts Gutes. Entweder wir sehen erneut eine Konsolidierung sich ausbilden zwischen 12.800- 13.000 Punkten oder wir gehen in Kürze eine Etage tiefer. Nächste mögliche Unterstützung läge bei 12.700 Punkten, darunter wird es nochmals kritischer und das Downside-Potential dürfte steigen in Richtung 12.400 Punkte.

DAX Kassa Chart auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

