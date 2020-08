Weekly DAX Ausblick: Fundamental und Charttechnik

DAX Ausblick: Die vergangene Woche hat zwar schwach, dennoch positiv bei beim DAX geendet. In der kommenden Woche wird es sich entscheiden, ob die Bullen eine Pause einlegen. Gründe mehren sich, doch charttechnisch scheint die Lage noch klar bullish zu sein.

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 2% -10% -5% Wöchentlich -7% 0% -3%

DAX Ausblick fundamental

Der deutsche Leitindex schloss die vergangene Woche mit einem Plus von 1,85 % gegenüber der Vorwoche ab. An der Wall Street wurden 0,68 % (S&P 500 ) geschafft. Dabei war der Freitag ein negativer Tag für Aktienindizes. Neben der eher saisonal betrachtet geringeren Liquidität, steigen einige Risiken. So schwindet die Aussicht auf eine schnelle Einigung auf ein zweites Fiskal-Paket in den USA. Einige Marktteilnehmer gehen davon aus, dass es diese nicht vor September geben wird. Und selbst wenn, das zweite Paket dürfte kaum die gleiche Größenordnung erreichen.

Neben diesem Aspekt scheint die COVID-Lage weiterhin angespannt. FED Mitglied Kashkari gab im Rahmen einer Rede am Freitag zu, dass der Umgang mit dem Virus nicht richtig ablief und man eventuell damit rechnen sollte, dass es nicht besser wird, solange nicht konsequent durchgegriffen wird. Auch hierzulande scheint die Infektionsrate wieder zu steigen. Das und auch die aktuell wieder steigenden Handelsstreitigkeiten, stören die Aktienmärkte anscheinend noch nicht besonders. Konjunkturdaten stützen das Sentiment positiv, denn sie signalisieren weiterhin einen Rebound. Noch. Das Sentiment könnte sich negativer stellen, sofern in den kommenden Daten Anzeichen von Schwäche im Rebound aufkommen.

In der kommenden Woche stehen zwar nicht sehr viele Daten an, doch zum Ende der Woche könnte es zu einem kleinen Show-Down kommen. In der ersten Wochenhälfte werden aus den USA Immobilien-Daten präsentiert. Aufgrund der niedrigen Zinsen, dürfte eine positive Performance nicht überraschen. Am Mittwoch steht das FOMC Protokoll an. Hier werden Marktteilnehmer auf Aussagen hinsichtlich der Yield Curve Control achten, denn diese wird nun in den Herbst hinein wahrscheinlich immer wichtiger werden.

Am Donnerstag sodann das EZB Protokoll, wovon aber keine relevanten News hervorgehen dürften.Ebenso am Donnerstag wird die chinesische PBOC über die Zinsen (Loan Prime Rate) entscheiden. Marktteilnehmer erwarten keine Veränderung. Bezogen auf die Daten könnten am wichtigsten, mit hoher Wahrscheinlichkeit, die Einkaufsmanagerindizes per August für Deutschland, EU, GB und die USA werden. Auch der Philly FED Herstellungsindex wird relevant. Diese Daten werden erstmals signalisieren, wie die erste Hälfte des dritten Quartals verlaufen ist.

Mo:

JAP BIP Q2 / IP Jun

EU Treffen der Eurogrupp e

Di:

AUD RBA Protokoll

EU Treffen der EU Finanzminister

USA Wohnbaubeginne / Baugenehmigungen Jul

API Rohöl - Benzinbestand

Mi:

JAP Handelsbilanz Jul

GB VPI Jul

EU VPI

EIA Rohöl- Benzinbestand

FOMC Protokoll

Do:

China PBOC Loan Prime Rate

DE EPI Jul

EU EZB Protokoll

USA Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA Philly FED Herstellungsindex Aug

Fr:

JAP nationaler VPI Jul

JAP EMI Produktion und DL Aug

GB Einzelhandelsumsätze Jul

DE/EU EMI Aug

GB EMI Aug

USA EMI Aug

USA Verkäufe bestehender Häuser Jul

EU Verbrauchervertrauen Aug

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet bleibt der DAX zwar weiterhin im Aufwärtstrend, doch so wirklich Dynamik will nicht aufkommen. Schauen wir auf den Tageskerzenchart, sieht der aktuelle Trend noch intakt aus. Die beiden gleitenden Durchschnitte (28,48) befinden sich unterhalb des Schlusskurses vom Freitag. Auch die starke Unterstützungszone, die einen Kursbereich zwischen 12.200-12.400 Punkten umfasst, wurde noch nicht unterschritten.

Das Erholungshoch, knapp über 13.300 Punkten sollte nun übertroffen werden, um die 13.500- .600 Widerstandszone auf die Agenda zu setzen. Zu beachten ist, dass am Freitag kleiner Verfallstag an den Terminbörsen ist. Das Open Interest zeigt ein hohes Volumen an Call-Optionen, mit dem Strike bei 13.800an sowie ein hohes Volumen an Put-Optionen mit Strike bei 11.800 Punkten. Für den Strike 13.000 Punkte überwiegt das Call-Volumen derzeit das Put-Volumen.(Grundlagen Optionshandel)

DAX CFD auf Tagesbasis

Quelle: IG

DAX Technische Analyse kurzfristig

Kurzfristig betrachtet, sieht es etwas weniger schön aus. Im Stunden-Kassa-Chart sehen wir, dass der Index am Freitag in Richtung der Unterstützungszone bei 12.800 Punkten gefallen ist. Hier kamen Käufer zwar wieder in den Markt, doch die Dynamik fiel wünschenswert aus. Auch nachbörslich ging es kaum weiter aufwärts. Über die 12.950-13.000er Marke ging es nicht mehr hinaus. Dies wird auch die erste wichtige Kurszone für Montag sein, sofern sich der Future im Overnight-Handel weiter aufwärts bewegt und nicht abwärts.

Sollte allerdings am Montag die 12.800 Punkte Unterstützung brechen, dürfte es ziemlich schnell in Richtung Gap Close 12.690-.700 Punkte gehen. Darunter würde sogar noch mehr Abwärtspotential bestehen und zwar in Richtung 12.400 Punkte. In diesem Fall wären wir am längerfristigen Unterstützungsbereich angekommen, siehe Tageschart oben.

DAX Kassa Chart auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

