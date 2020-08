Daily DAX Prognose: Ausbruch geglückt

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute über dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt schloss mit einem Plus von 1,13 % ab. Der Kassa-Markt verzeichnete einen Zugewinn von über 2 %. An der Wall Street ging es hingegen abwärts, die Vorgaben aus Asien sind heute gemischt. Positiv in Japan, negativ in China.

DAX Prognose fundamental

Der deutsche Leitindex konnte sich am Dienstag aus seiner Range über die 12.800 Punkte befreien und überschritt leicht die runde Marke von 13.000. Doch eine schwache Wall Street, infolge abgebrochener Debatten im US Kongress zum zweiten Hilfspaket, belastete am Nachmittag. An der Konjunkturdatenfront sah es allerdings, zumindest Deutschland und die EU gemischt aus. Der ZEW Erwartungen Index konnte per Mai mit 71,5 Punkten die Erwartungen (58) deutlich übertreffen. Die aktuelle Lage allerdings erreichte ein größeres Minus als geschätzt und sogar größer als im Vormonat.

Quelle: ZEW

Weitere Daten kamen aus GB. Die Arbeitsmarktdaten fielen gemischt aus. Bonuszahlungen sowie die Arbeitslosenänderung verfehlten die Einschätzung der Analysten. Lediglich die Veränderung der Erwerbstätigenzahl sowie die Arbeitslosenquote fielen etwas besser aus als erwartet. Heute stehen Daten zum GB Q2 BIP an. Der Erzeugerpreisindex aus den USA fiel hingegen erneut per Juli besser aus als erwartet.

Der API Rohöllagerbestand fiel, auch Benzinbestände wurden per letzte Woche abgebaut. Die EIA hat ihren Short Term Energy Outook präsentiert. Sie hat im Vergleich zum Vormonat die Prognose für die US Produktion, für das laufende Jahr, etwas weiter nach unten revidiert und die Prognose für die Nachfrage leicht nach oben angepasst (Ölpreis WTI: EIA prognostiziert Nachfrageüberhang in Q3).

Heute stehen Daten zur EU Industrieproduktion an, der Verbraucherpreisindex aus den USA sowie der OPEC Monatsbericht werden veröffentlicht. Auch die EIA wird wie gewohnt ihre Bestandsschätzung für die letzte Woche abgeben. An der geldpolitischen Front wird FED Rosengreen und Daly eine Rede halten. Die RBNZ hat in der Nacht aus dem Vollen geschöpft und das Volumen des QE erhöht sowie die Laufzeit verlängert (NZD/USD Prognose: Vor RBNZ Meeting mit Top?).

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet ist dem DAX im Kassa-Handel ein Ausbruch aus der Range über die 12.800 Punkte Zone nach oben gelungen. Bei 13.046 war allerdings erst einmal Schluss und eine Korrektur setzte sich am frühen Nachmittag durch. Mit einer eher schwachen Wall Street konnte auch im nachbörslichen Handel sich keine Stabilität mehr durchsetzen. Dennoch wird der Index nun durch den oberen Rand der verlassenen Range bei zirka 12.800-820 Punkten gut unterstützt. Können die Bullen diese Unterstützung im Kassa-Handel verteidigen, wäre es positiv.

Noch besser wäre es, wenn der Index über dem gestrigen Kassa-Schlusskurs startet. Dieser liegt bei 12.947 Punkten. Nach oben hin kann sodann die 13.100 Punkte-Zone in Angriff genommen werden als nächster wichtiger Widerstandsbereich, wo auch der Kassa-Schlusskurs vom 23. Juli liegt und das größere Gap bei Erreichen geschlossen wäre. Darüber hinaus wäre das nächste Ziel bei 13.300 Punkte vorstellbar.

Quelle: TradingView

