Daily DAX Prognose: Der nächste Angriff

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute leicht über dem Vortagesschlusskurs. Am Montag verzeichnete der CFD Kontrakt einen Zugewinn von 0,52 %, der Kassa-Markt schloss mit einem Plus von 0,10 % ab. An der Wall Street profitierte insbesondere der Dow Jones Index, der NASDAQ schloss hingegen negativ ab. Die Vorgaben aus Asien sind heute positiv.

DAX Prognose fundamental

Der Wochenauftakt an der deutschen Börse verlief ohne Elan. Marktbewegende News suchte man vergebens. Vorbörslich stabilisiert sich der DAX wie gewohnt am Dienstag. Der Kassa-Handel wird allerdings zeigen, ob es nachhaltig ist. An der Konjunkturdatenfrontlagen die Verbraucherpreise aus China per Juli über den Erwartungen, die Arbeitslosenquote aus der Schweiz konnte ebenso die Erwartungen übertreffen (USD/CHF: Wann endet die Rally des Franken?). Die JOLTS Stellenangebote fielen in den USA, per Juni, höher aus als erwartet.

Heute stehen die ZEW Indikatoren für Deutschland und die EU an. Geschätzt wird bei den ZEW Erwartungen nur eine leichte Verbesserung im Vergleich zum Vormonat, die aktuelle Lage wird zwar weiterhin im negativen Bereich gesehen, jedoch mit einer deutlichen Verringerung auf – 68,8 Punkte. Aus GB werden die Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Später am Nachmittag gibt das EIA den „Short Term Energy Outlook“ heraus sowie das API die Rohölbestände. Die US Erzeugerpreise per Juli dürfen ebenso interessant werden.

Quelle: ZEW

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet bleibt alles beim Alten. Der starke Widerstandsbereich bei 12.820 Punkten sollte im Kassa-Handel überwunden werden. Dann kann es zunächst in Richtung 12.930-12.940 Punkte gehen und darüber hinaus in Richtung des Gap-Close bei 12.103 Punkten. Hier hat der DAX am 23. Juli im Kassa-Handel geschlossen. Nach unten hin ist weiterhin die 12.500 Punkte-Zone im Auge zu behalten.

Quelle: TradingView

