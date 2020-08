Daily DAX Prognose: Wann kommt die Entscheidung?

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute leicht über dem Vortagesschlusskurs. Am Freitag verzeichnete der CFD-Kontrakt ein Plus von 0,45 % der Kassa-Kurs schloss mit einem Plus 0,66 %. An der Wall Street blieb der NASDAQ 100 hinter den anderen Indizes zurück und schloss im negativen Bereich. Die Vorgaben aus Asien sind heute verhalten. In Japan ist Feiertag.

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 5% 0% 2% Wöchentlich -22% 39% 3%

DAX Prognose fundamental

Die US Arbeitsmarktdaten konnten die Erwartungen per Juli übertreffen (Non Farm Payrolls Coverage). Der S&P 500 Index zeigte sich damit stabil. Nach Eröffnung an der Wall Street schwächelten Aktienindizes zwar zunächst, doch in eine Korrektur ging der US Leitindex ebenso wenig. Der DAX konnte sich damit ebenso stabilisieren. Die Berichtssaison ist sowohl in den USA als auch in Deutschland für die großen Werte gelaufen. Per letzten Freitag hatten 89 % der im S&P 500 notierten Unternehmen ihre Berichte vorgelegt.

Die Beat-Rate beim Gewinn je Aktie lag, laut FacSet, bei 83 %, bei den Umsätzen bei 64 %. Das zusammengesetzte Gewinnwachstum beläuft sich auf -33,8 % nach -35,7 % in der Vorwoche. Die Erwartung zu Beginn der Saison lag bei – 45 %. Das Minus fiel nur bei den Sektoren Energie und Finanzen höher aus, als noch am 30. Juni von Analysten geschätzt. Weiterhin im Fokus ist das zweite Hilfspaket in den USA. Um die Debatten zu beschleunigen hat US Präsident Trump eine baldige Einigung nun per Dekret angeordnet.

Quelle: FactSet

Daten im Fokus

An der Konjunkturfront stehen in dieser Woche nicht besonders viele Market Mover an. Verbraucherpreisindizes aus China und Deutschland, die ZEW Indikatoren für Deutschland und die EU sowie der OPEC Monatsbericht könnten Aufmerksamkeit auf sich lenken. Die neuseeländische Notenbank entscheidet über die Zinsen am Mittwoch. Das EU BIP sowie Daten zur Industrieproduktion aus China und den USA werden zum Ende der Woche interessant werden.

Mo:

JAP Feiertag

China VPI Juli

China EPI Jul

USA JOLTS Stellenangebote Jun

Di:

JAP Leistungsbilanz Jul

GB Arbeitsmarktdaten Jul/3M/Jun

DE / EU ZEW Indikatoren Aug

USA EPI Jul

API Öl- und Benzinbestände

Mi:

NZD RBNZ Zinsentscheid

GB BIP Q2

GB IP / Produktion des verarbeitenden Gewerbes / Handelsbilanz Jun

EU IP Jun

OPEC Monatsbericht

USA VPI Jul

EIA Öl- und Benzinbestände

Do:

DE VPI Jul

USA Anträge auf Arbeitslosenhilfe

Fr:

China IP / Einzelhandelsumsätze / AQ Jul

JAP Industrieaktivität

EU BIP Q2

EU Handelsbilanz Jun

USA Einzelhandelsumsätze Jul

USA IP Jul

USA Uni Michigan Konsumentenerwartungen / Verbrauchervertrauen

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat der DAX sich heute Morgen vorbörslich positiv entwickelt und steuert die obere Begrezung der zuletzt gebildeten Range bei 12.800 Punkten an. Es bleibt dabei, dass zwischen 12.800-820 ein starker Widerstand vorhanden ist. Dieser müsste überwunden werden, um weitere Upside-Potential zu bewerkstelligen in Richtung 13.000 Punkte und darüber hinaus.

Nach unten hin ist die Zone bei 12.485 Punkten im Auge zu behalten. Eventuell könnte in dieser Woche ein Ausbruch aus der Range gelingen. Die Berichtssaison ist gelaufen, die Liquidität ist eher saisonal betrachtet geringer. Positive News könnten damit den Ausbruch nach oben begünstigen, negative hingegen nach unten.

Empfohlen von David Iusow Lernen Sie die Elliott-Wellen-Theorie in der technischen Analyse kennen. Leitfaden anfordern

Quelle: TradingView

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 10.500Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 8.500Pkt. im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: