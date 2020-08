Daily DAX Prognose: Braut sich da was zusammen?

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute leicht unter dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt schloss am Donnerstag mit einem Plus von 0,38 %, der Kassa-Kurs verzeichnete ein Minus von 0,54 %. Die Wall Street blieb erneut stabil mit dem NASDAQ 100 mit einem neuen All Time High über 11.000 Punkte. Die Vorgaben aus Asien sind heute Morgen negativ.

DAX Prognose fundamental

Braut sich da was zusammen? Das Sentiment dürfte vor den US Arbeitsmarktdaten ohnehin defensiv werden. Hinzu kommen nun ein leichtes Aufflammen des Handelsstreits. Der US Präsident ordnete ein Dekret an, im Rahmen dessen Transaktionen mit den Unternehmen hinter den Plattformen WeChat (Tencent) und TikTok (ByteDance), in 45 Tagen untersagt werden sollen. Ebenso sollen Tarife auf Aluminium-Importe aus Kanada wieder in Kraft treten. Eine Einigung im US Kongress hinsichtlich eines zweiten Hilfspakets scheint auch noch nicht durch.

So oder so, die stabile Performance der Wall Street im Vergleich zu den anderen Ländern macht dennoch deutlich, dass das Sentiment sich in Anbetracht der hohen Liquidität und des geldpolitischen PUTs, weiterhin in Sicherheit wähnt. Die Handelsstreitigkeiten könnten, im Hinblick einer am Ende doch erreichten Einigung auf ein Konjunkturpaket, im Hintergrund verblassen. Wichtiger dürften kurzfristig daher eventuell, neben dem erwarteten Paket, die US Arbeitsmarktdaten sein (EUR/USD Prognose: 1,25 sind das nächste Ziel?).

Die chinesische Handelsbilanz konnte per Juli die Analystenerwartungen bei den Exporten übertreffen. Die Importe fielen hingegen unter den Erwartungen aus. Die Bank of England hat im Rahmen des Berichts die Zinsen vorerst unangetastet belassen, das QE-Volumen wurde allerdings etwas verringert. Auch die Negativ-Zins-Politik scheint weiterhin ein Thema zu sein. Impulse waren allerdings eher gering. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA fielen etwas niedriger aus als erwartet aus. Neben den Non Farm Payrolls sind heute die deutsche Industrieproduktion und die Handelsbilanz im Auge zu behalten.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet musste der DAX gestern während des Kassa-Handels erneut an der wichtigen Widerstandszone, die einen Bereich zwischen 12.770-12-820 umfasst, abprallen. Der Kassa-Kurs schloss danach im Minus. Nachbörslich konnte sich der Index wieder leicht ins Plus hangeln. Damit pendelt sich der Index nun eventuell zwischen 12.500 und 12.800 Punkten ein und ein Ausbruch nach unten oder oben dürfte die Richtung festlegen.

Wie der Kassa-Chart auf Stundenbasis unten deutlich macht, ist die Korrektur ebenfalls noch intakt, sofern der besagte Widerstandsbereich nicht überwunden wird. Im Vorhinein der Non Farm Payrolls sollte man nicht zu viel Upside erwarten. Kurse unter 12.500 könnten weitere dynamische Abverkäufe nach sich ziehen und den Test der letzten Tiefs wahrscheinlicher machen. Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow

Quelle: TradingView

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 10.500Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 8.500Pkt. im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

