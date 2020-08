Daily DAX Prognose: Er schafft es einfach nicht

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute leicht unter dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt schloss am Mittwoch kaum verändert, der Kassa-Kurs erreichte ein leichtes Plus von 0,47 %. Die Wall Street blieb stabil, die Vorgaben aus Asien sind am Donnerstag negativ.

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -5% -2% -4% Wöchentlich -21% 26% -3%

DAX Prognose fundamental

Adidas und Siemens legten heute Morgen bereits die Ergebnisse per Q2 vor (DAX Ergebnisse: Ausblick). Während Siemens sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie die Analysteneinschätzungen übertraf, hat Adidas beim Verlust je Aktie enttäuscht. Dieser ist mit 1,45 Euro höher ausgefallen als Analysten mit 1,35 prognostizierten. Bei dem besseren Umsatz half die e-Commerce Sparte sowie die Erholung in China. Die Talsohle soll allerdings nun laut dem Management erreicht worden sein. In den USA verdiente Walt Disney zwar weniger, aber mehr als von Analysten geschätzt wurde.

An der Konjunkturfront enttäuschten die ADP Beschäftigungszahlen in den USA. Analysten sehen darin einen kleinen Vorgeschmack auf die Non Farm Payrolls. Viele rechnen mit schwächeren Daten per Juli am Freitag. Die Einzelhandelsumsätze aus der EU stiegen auf Jahressicht über den Erwartungen, lagen jedoch im Vergleich zum Vormonat etwas niedriger. Der ISM Einkaufsmanagerindex aus den USA für das Dienstleistungsgewerbe übertraf per Juli den Konsens. Die EIA Rohöllagerbestände bestätigten den API Bericht. Die Bestände sind per letzte Woche deutlich abgebaut worden. Benzinbestände stiegen allerdings leicht (Ölpreis: Steht ein Ausbruch bervor?).

Die Debatten im Kongress hinsichtlich eines zweiten Konjunkturpakets verliefen nicht so positiv wie erhofft. Von einer Einigung sei man noch weit entfernt, hiess es. Die Infektionszahlen steigen in den USA derweil weiter. Auch innerhalb der EU wurden wieder vereinzelt Einreisebeschränkungen empfohlen. Der Goldpreis übertraf leicht die 2.050 USD Kurszone. Der Ölpreis WTI stieg kurzzeitig auf 43,50 USD je Barrel. Im Fokus sind heute weiterhin der Zinsentscheid der Bank of England, die deutschen Auftragseingänge sowie aus den USA die Anträge auf Arbeitslosenhilfe.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat der DAX trotz erneutem Erholungsversuch den starken Widerstandsbereich zwischen 12.770-12.820 Punkten nicht überwinden können. Damit läuft aktuell eine Richtungssuche ab. Der im Juli begonnene Korrekturtrend scheint noch nicht beendet, gleichzeitig wurde der weitere Kursverfall vorerst bei 12.200 Punkten abgewendet.

Kurzfristig bleibt die 12.500 Punkte Zone im Blick zu behalten als größere Unterstützung. Der große Widerstand muss erst überwunden werden, um den Weg nach oben wieder frei zu machen. Bei 12.600 Punkten befindet sich der Kassa-Schlusskurs vom 4. August. Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow

Quelle: TradingView

