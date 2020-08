Daily DAX Prognose: Noch nicht in trockenen Tüchern

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen auf Höhe des Vortagesschlusskurses. Der CFD Kontrakt erreichte ein leichtes Plus von 0,4 %, der Kassa-Kurs schloss allerdings mit einem Minus von 0,36 %. An der Wall Street wurden wieder positive Vorzeichen verzeichnet, die Vorgaben aus Asien sind heute kaum verändert aber positiv.

DAX Prognose fundamental

Bayer legte gestern den Bericht vor und enttäuschte teilweise die Erwartungen der Analysten. Der Milliardenverlust fiel aufgrund der Sonderaufwendungen höher aus als erwartet. Der bereinigte Gewinn lag allerdings über den Erwartungen. Die Allianz hat heute Morgen bereits die Zahlen vorgelegt. Wie prognostiziert verzeichnete der Versicherungskonzern einen Gewinneinbruch infolge der Pandemie (DAX Ergebnisse: Siemens, Allianz, Bayer, Merck, Adidas). Der operative Gewinn ging um 19 % YoY zurück.

Beim Umsatz wurden die Erwartungen der Analysten mit 30,9 Mrd. Euro enttäuscht. Beim Gewinn je Aktie von 3,71 Euro wurden die Erwartungen nahezu getroffen. Auch Vonovia hat den Bericht vorgelegt. Im Gegensatz zu der Allianz wurden allerdings solide Zahlen per Q2 präsentiert. Die FFO (Funds From Operations) stiegen um 11 %. DAX-Zahlen liegen unter anderem von BMW, Deutsche Post und der Commerzbank heute Morgen bereits vor.

An der Konjunkturdatenfront schnitten die Auftragseingänge in den USA per Juni besser als erwartet aus, der API Rohöllagerbestand zeigte einen starken Abbau der Bestände per letzte Woche. Geldpolitisch betrachtet, hat die australische RBA die Zinsen unverändert belassen, allerdings die QE-Käufe wieder beschleunigt. Dies führte bisher allerdings zu kaum Impulsen. Der Goldpreis stieg gestern erstmals über 2.000 USD.

Positiv verlaufen anscheinend die Debatten im US Kongress zum zweiten Hilfspaket. Finanzminister Mnuchin ist sich sicher, es könnte bis zum Ende der Woche eine Einigung geben. Bei den Daten ist heute auf die ADP Beschäftigungsänderung, die US Handelsbilanz und den ISM Index für das Dienstleistungsgewerbe zu achten.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet konnte sich der DAX in Richtung der gestern erwähnten Widerstandszone, die einen Kursbereich zwischen 12.770-12820 umfasst, erholen, prallte jedoch stark daran ab und korrigierte an die erste wichtige, kurzfristige Unterstützungszone (480-500), siehe Chart unten. Für heute gilt es nun für die Bullen, diese im Kassa-Handel zu halten.

Gelingt dies nicht, könnten wir eventuell den anschließenden Test der letzten Tiefs sehen. Ein Angriff auf den Widerstand und ein Durchbruch durch den Kassa-Schlusskurs vom 29. Juli bei 12.822 Punkten könnte hingegen die Erlösung bringen. Dennoch, eine größere Konsolidierung im August sollte ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.

Quelle: TradingView

