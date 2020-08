Daily DAX Prognose: Mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen über dem gestrigen Schlusskurs. Der CFD erzielte ein Plus von 2,72 %, der Kassa-Kurs schloss ebenfalls mit 2,71 % im Gewinn. Die Wall Street blieb ebenso zum Wochenauftakt stabil, die Vorgaben aus Asien sind heute Morgen positiv.

DAX Prognose fundamental

Die zweite leichte Ansteckungswelle, auch in Deutschland, scheint Anleger aktuell nur wenig zu kümmern. Der deutsche Leitindex konnte sich zum Monats- und Wochenauftakt erholen. Fundamental betrachtet bleibt vorerst die Zahlenflut der DAX- Unternehmen im Fokus der Anleger und diese verläuft, bezogen auf die größten Werte nach Marktkapitalisierung, größtenteils im Rahmen der Erwartungen. Bayer hat heute die Zahlen präsentiert und dabei bereinigt beim Gewinn je Aktie von 1,59 Euro die Erwartungen übertroffen. Beim Umsatz wurden diese leicht verfehlt. Dennoch, der Milliardenvergleich sorgte für Rückstellungen in zweistelliger Milliardenhöhe. Infineon konnte auch die eigenen Prognosen übertreffen.

Profitieren konnte der DAX auch teilweise von besseren Konjunkturdaten. In der zweiten Revision stieg der Einkaufsmanagerindex für das Produktionsgewerbe per Juli erstmals seit Langem wieder über die wichtigen 50 Punkte. Auch der für die USA relevante ISM Einkaufsmanagerindex überzeugte. Heute stehen kaum mehr wichtige Daten an. Walt Disney legt die Zahlen vor. Interessant könnten die Auftragseingänge aus den USA per Juni sowie der API Rohölbestand werden. FED Mitglied Bullard hat sich in einer Rede für eine Maskenpflicht ausgesprochen und keinen zweiten Lockdown sowie die Hoffnung auf einen Impfstoff. Bezüglich des Letzteren hat das Unternehmen Regeron Pharmaceuticals, laut Reuters, einen erfolgreichen Antikörper-Test an Tieren durchgeführt. Im Kongress wird weiter über ein zweites Hilfspaket gestritten. Finanzminister Mnuchin gab sich allerdings zuversichtlich.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet konnte sich der DAX im Kassa-Handel über dem Kassa-Schlusskurs vom ersten Juli stabilisieren und arbeitet eventuell an einem Boden, siehe Chart auf Stundenbasis unten. Auf einen harten Widerstandsbereich wird der DAX bei zirka 12.770-12.820 Punkten treffen. Wenn er diesen nehmen kann, wäre der Angriff auf das letzte Erholungshoch bei 12.314 Punkten wahrscheinlicher. Zu beachten sind die beiden Gaps, die im Rahmen der Korrektur entstanden sind. Die hier wichtigen Kassa-Schlusskurse liegen bei 12.822 und 13.103 Punkten. Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow

Quelle: TradingView

