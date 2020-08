Weekly DAX Prognose: Wer hat die Nase vorn?

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen leicht über dem Schlusskurs vom Freitag. Der CFD Kurs hat den Freitag mit einem Minus von 1,4 % geschlossen. Der Kassa-Kurs verzeichnete ein Minus von 0,54 %. An der Wall Street wurden hingegen gegen Ende der Woche positive Vorzeichen erzielt. Die Vorgaben aus Asien sind am Montag, bis auf die Hong Konger Börse, positiv.

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 20% -8% 4% Wöchentlich 10% -7% 1%

DAX Prognose fundamental

Eine Divergenz zeigte sich in der vergangenen Woche zwischen dem DAX und der Wall Street. Der deutsche Leitindex wurde durch einen zu starken Euro und vereinzelt steigenden Infektionszahlen belastet. Auch Erwartungen an die Berichte der vielen in dieser Woche anstehenden DAX-Unternehmen könnten auf dem Sentiment gewogen haben. Die Wall Street profitierte wie so immer von besser als erwarteten Q2 Ergebnissen, insbesondere bei den Technologie-Unternehmen, und schloss die Woche positiv ab. Insgesamt beläuft sich der zusammengesetzte Gewinnrückgang aller S&P 500 Unternehmen, per Freitag, auf -35,7 %( FacSet), nach -42.4 % eine Woche zuvor.

In dieser Woche werden viele kleinere Unternehmen aus den USA berichten, insbesondere diejenigen, die zuletzt von der Covid-19 Krise profitieren konnten, wie etwa Square, Twillio, DataDog und weitere. Der Fokus richtet sich allerding auch auf deutsche Unternehmen. Viele DAX-Firmen legen ihre Berichte vor, siehe Tabelle unten. An der Konjunkturdatenfront wird es aus der EU und Deutschland nur wenig geben. Die zweite Revision der Einkaufsmanagerindizes ist nur selten Market Mover. Auch die Industrieproduktion könnte in Anbetracht der aktuellen Lage eher stark nachlaufend interpretiert werden. Aus China dürfte allerdings die Handelsbilanz interessant werden.

In den USA werden allerdings die Arbeitsmarktdaten interessant werden. Viele Analysten rechnen mit einer langsamen Verschlechterung der Daten im Vergleich zu den letzten beiden Monaten (Non Farm Payrolls: Was war das denn Teil 2). Im Fokus sind auch die Verhandlungen um weitere Hilfen für Arbeitslose. Die zuvor genehmigten Zuwendungen in Höhe von 600 USD liefen zum Ende des Monats Juli aus. Es wird zwar eine Einigung auf weitere Zuschüsse erwartet, allerdings nicht in der gleichen Höhe, sondern geringer. FED Mitglied Kashkari schließt derweil eine nationale Lockdown-Phase nicht aus. Seiner Meinung nach würde dies der Wirtschaft zu Gute kommen, solange das Virus nicht eingedämmt werden konnte.

Mo:

JAP BIP Q2

China HSBC EMI Produktion Jul

CHF VPI Jul

DE /EU EMI Produktion Jul

USA EMI Produktion Jul

USA ISM EMI

Audi, Siemens Healthineers, SocGen, Hochtief, Sprint, AIG, Ak Steel, Peabody Energy, Hypoport

Di:

USA Fahrzeugverkäufe

JAP Tokio VPI Jul

AUD RBA Zinsentscheid

EU EPI Jun

USA Auftragseingang Jun

API Rohölbestand

Walt Disney , Twillio, Nikola, Beyond Meat, BP, Activision Blizzard, Bayer, Infineon , Evonik, TeamViewer, Hugo Boss, Pfeiffer, Fraport, Schäffler

Mi:

China Caixin EMI DL/Gesamt Jul

DE/EU EMI DL /Gesamt Jul

GB EMI DL /Gesamt Jul

EU Einzelhandelsumsätze Jun

USA ADP Beschäftigungsänderung Jul

USA Handelsbilanz Jun

USA EMI DL /Gesamt Jul

USA ISM EMI DL Jul

EIA Rohölbestand

Square, Allianz, BMW, Deutsche Post, Vonovia , Etsy, Commerzbank , MorphoSys, Dialog Semi, KUKA, Wirecard

Do:

GB BoE Zinsentscheid

DE Auftragseingang in der Industrie Jun

DE EMI Bauwesen Jul

GB EMI Baugewerbe Jul

USA Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

UBER, DropBox, T-Mobile US, Siemens, Merck, Adidas , Münchner Rück, Baiersdorf , UnidCredit, Symrise, Lufthansa , Rheinmetall, Dürr, Rhön Klinikum

Fr:

JAP Ausgaben der privaten Haushalte Jun

JAP Leitindex Jun

DE Industrieproduktion Jun

DE Handelsbilanz Jun

China Handelsbilanz Jul

USA Arbeitsmarktbericht Jul

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet wurde einiges an Schaden angerichtet in der vergangenen Woche. Der Aufwärtstrend scheint gebrochen. Der Schlusskurs vom 1. Juli diente im Kassa-Handel als erste wichtige Unterstützung. Nachbörslich ging es leicht darunter. Zwischen 12.150-12.100 Punkten könnte die nächste relevante Unterstützungszone liegen. Hier befindet sich das 23,6 % Fibo-Retracement der starken Aufwärtsbewegung sowie einige relevante Tiefs. Kurzfristig betrachtet sollte nun allerdings das Donnerstags-Kassa-Tief bei 12.253 Punkten im heutigen Kassa-Handel als Unterstützung fungieren. Kann sich der deutsche Leitindex darüber stabilisieren, wäre es positiv für den Anfang.

Quelle: TradingView

