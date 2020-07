Daily DAX Prognose: Bei 13.000 ist erstmal Schluss

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen unter dem Kassa-Schlusskurs (12.930) von gestern. Der CFD Kontrakt gewann am Mittwoch um 0,94 %, der Kassa-Kurs schloss mit einem Plus von 1,84 %. An der Wall Street wurden ebenso positive Vorzeichen erzielt, die Vorgaben aus Asien sind heute Morgen negativ.

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 1% 1% 1% Wöchentlich -34% 22% -1%

DAX Prognose fundamental

Die Wall Street verzeichnete gestern so etwas wie eine Rotation aus Technologiewerten. Der Dow Jones und der S&P 500 Index outperformten den NASDAQ 100. Grund dafür sei wohl der Impfstoff-Optimismus, weil nun mehrere Unternehmen mit ihren Studien vorankämen. Ob das allerdings ausreicht, um auch den deutschen Leitindex in Richtung des Allzeithochs zu hieven ist dennoch fraglich. Gersten konnte der Index leicht an der 13.000 Punkte Marke kratzen, korrigiert allerdings seitdem.

Fundamental betrachtet hat China heute positive Daten zum BIP per Q2 präsentiert, auch die Industrieproduktion fiel besser als erwartet aus. Dies half den chinesischen Märkten dennoch nicht. Diese performen heute deutlich negativ. In den USA konnten Daten zur Industrieproduktion ebenfalls überzeugen. Heute steht der EZB Zinsentscheid an. Interessant wird die Kommunikation der EZB Präsidentin sein, doch die Ankündigung von neuen Maßnahmen wird nicht erwartet.

Die Berichtssaison läuft soweit im Rahmen der Erwartungen, bzw. können Unternehmen zwar größtenteils die Schätzungen der Analysen übertreffen, doch bei den niedrig angesetzten Prognosen sollte das nicht groß wundern. Dementsprechend fällt auch die Reaktion der Aktienkurse auf die Zahlen eher verhalten aus. Zudem achten Marktteilnehmer mehr auf die Prognosen und hier sieht es weiterhin nicht sehr gut aus für das zweite Halbjahr. Heute werden Netflix, Johnson&Johnson und Bank of America ihre Zahlen präsentieren.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat der DAX gestern den wichtigen Widerstandsbereich bei 12.900 Punkten überwinden könnten, stieg in Richtung 13.000 Punkte und korrigiert seitdem. Im Vorhinein der EZB Sitzung sowie morgen dem kleinen Verfallstag an der Optionsbörse gestaltet sich der Anstieg volatiler als sonst. Vorbörslich notiert der DAX bereits bei 12.850 Punkten.

Der Kassa-Handel sollte nach Möglichkeit darüber starten, um den Bullen einen Vorteil zu verschaffen. Kann diese Unterstützung nicht halten, könnte die nächste bei 12.700 Punkten auf die Agenda kommen. Nach oben hin bleibt nun die 13.000 Punkte Marke im Blick zu behalten. Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow

Quelle: TradingView

