Daily DAX Prognose: Optimismus um jeden Preis?

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen über dem Kassa-Schlusskurs von gestern. Der CFD Kontrakt gewann am Dienstag um 1,91 %, der Kassa-Kurs schloss hingegen mit einem Minus von 0,91 %. Die Vorzeichen an der Wall Street waren erneut positiv, die Vorgaben aus Asien sind es heute ebenfalls.

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -18% 18% 3% Wöchentlich -18% 13% 1%

DAX Prognose fundamental

Eine Achterbahnfahrt hat der deutsche Leitindex gestern hinlegen müssen und wie so immer gab die Wall Street am Nachmittag die Richtung vor. Anleger wollten keine Korrektur sehen und hielten noch so jeden kleinen Grund für gut genug, um positiv dreinzusehen. Dieses Mal war es anscheinend FED Mitglied Brainard, die empfiehlt die lockere Geldpolitik so lange wie nötig aufrecht zu erhalten. Lockdowns, Spannungen zwischen China und USA interessierten plötzlich nicht mehr. Wie dem auch sei, an der Konjunkturdatenfront enttäuschten die ZEW Erwartungen leicht. Die US Inflation fiel per Juni besser aus als erwartet. Der API Rohöllagerbestand zeigte einen starken Abbau der Bestände per letzte Woche an.

Bei den Q 2 Ergebnissen haben Banken Erwartungen größtenteils nicht enttäuscht, bis auf Ausnahmen wie Wells Fargo (DAX: Berichtssaison startet mit Knall). Aber auch an WF wurden keine besonders großen Erwartungen gehegt, eine Dividendenkürzung war prognostiziert worden. JP Morgan und Citigroup konnten ihre Verluste aus der Kreditvergabe durch das Trading teilweise ausgleichen. JP Morgan CEO Dimon dämpfte allerdings Erwartungen an das kommende zweite Halbjahr. Er geht davon aus, dass die Gewinne aus der Trading-Division sich im dritten Quartal mindestens halbieren würden.

An der EU Gipfel Front gab es ebenfalls einen kleinen Dämpfer für die Erwartungen an einen Stabilisierungsfonds. Laut Bundeskanzlerin Merkel gehen die Gespräche nicht hoffnungsvoll genug voran. Möglicherweise eine Aufforderung an die Teilnehmer sich am Freitag und Samstag etwas mehr anzustrengen, wenn der Gipfel stattfinden soll. Positive News hinsichtlich einer COVID-19 Studie haben am Mittwoch zusätzlich zum Optimismus im vorbörslichen Handel

beigetragen.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet testet der Index vorbörslich wieder den technischen Widerstand zwischen 12.800-12.900 Punkten. Einfach sollte es nicht werden. Ein Durchbruch könnte allerdings die 13.000 Punkte Zone als Ziel auf die Agenda bringen. Die untere Trendlinie konnte gestern mit Hilfe der Wall Street verteidigt werden. Anzumerken ist, dass in dieser Woche kleiner Verfallstag ist. Ein höheres Volumen an Call-Optionen befindet sich an der 13.000er Marke. Das Volumen der Put-Optionen an der 13.000er Marke ist allerdings seit letzter Woche ebenfalls gestiegen.

