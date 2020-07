DAX Prognose: Berichtssaison, eine Menge Daten und Events

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen über dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt am Freitag ein Plus von 1,36 % verbuchen, der Kassa-Kurs schloss mit einem Plus von 1,15 %. An der Wal Street wurden positive Vorzeichen verzeichnet, die Vorgaben aus Asien sind am Montag ebenso positiv.

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 63% -20% 1% Wöchentlich 11% -12% -4%

DAX Prognose fundamental

In Erwartung besser als erwarteter Unternehmensergebnisse haben sich Aktien am Freitag wieder positiv abgesetzt (Dow Jones: Schwächer in die Berichtssaison?). Neben der startenden Berichtsaison stehen allerdings auch eine Menge anderer Daten an, siehe Tabelle unten. Anzumerken ist, dass die Notenbanken EZB, Bank of Japan und die Bank of Canada über die Zinsen entscheiden. Erwartet wird allerdings dabei nicht viel. Der EU Gipfel setzt sich am Freitag hinsichtlich des Stabilisierungsfonds fort. Hier sollte man eventuell bereits auf News vorher achten. Die Gespräche haben sich zuletzt positiv entwickelt. Eine Einigung noch vor September dürfte sowohl dem Euro als auch dem DAX zu Gute kommen. Am Mittwoch stehen einige wichtige Daten und Events für den Ölpreis an.

Mo:

USA FOMC Williams Rede

PepsiCo

Di:

JAP Industrieproduktion Mai

GB Arbeitslosenänderung/Veränderung der Erwerbstätigenzahl/Industrieproduktion/ Produktion des verarbeitenden Gewerbes/BIP

DE Verbraucherpreise Jun

DE/EU ZEW Konjunkturerwartungen Jul

USA Verbraucherpreisindex Jun

China Handelsbilanz Jun

USA FOMC Brainard/Bullard

API Rohölbestände

JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo

Mi:

JAP BOJ Zinsentscheid

GB Verbraucherpreisindex /Erzeugerpreisindex Jun

USA Industrieproduktion Jun

CAD BOC Zinsentscheid

EIA Rohölbestände/Produktionsbericht

JMMC Meeting

OPEC Monatsbericht

USA FOMC Harker Rede

USA Beige Book

IBM, Goldman Sachs, Ebay

Do:

China Anlageinvestitionen/Industrieproduktion/BIP/Einzelhandelsumsätze/Arbeitslosenquote/NBS Pressekonferenz

GB Durchschnittseinkommen Mai

GB Arbeitslosenquote Jun

DE Autozulassungen Jun

EU Handelsbilanz Mai

EU EZB Zinsentscheid

USA Philly FED Herstellungsindex Jul/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe/Einzelhandelsumsätze Jun

USA FED Evans Rede

Microsoft, Netflix, Bank of America, Johnson&Johnson, SAP

Fr:

JAP Verbraucherpreise Kern Jun

GB Einzelhandelsumsätze Jun

EU EZB De Guindos/Schnabel Rede

EU Gipfel

EU Verbraucherpreise Jun

GB BOE Bailey Rede

USA Baugenehmigungen/Baubeginne/Wohnbaubeginne Jun

USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen

BlackRock

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet prescht der deutsche Leitindex im vorbörsliche Handel bereits über alle kurzfristigen Widerstände hinweg. Die unten im Chart eingezeichnete Flagge wurde nach oben verlassen und die runde Marke von 12.800 Punkten gerade getestet. Können sich die Bullen im Kassa-Handel darüber halten, wäre es positiv. Damit könnte ein erneuter Angriff auf die große Widerstandszone bei 12.900 Punkten bereits ablaufen. Kann diese ebenfalls überwunden werden, wäre die 13.000 Punkte Zone wahrscheinlich nicht mehr so schwer zu durchbrechen.

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow

Quelle: TradingView

