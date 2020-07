Daily DAX Prognose: Bullen retten sich in letzter Minute

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen über dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt konnte ein Plus von 0,6 % erzielen, der Kassa-Kurs beendete den Handel mit einem Minus von knapp 1 %. An der Wall Street wurden positive Vorzeichen verzeichnet. Die Vorgaben aus Asien sind gemischt. Japan performte positiv, China Aktien konsolidieren.

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -2% 8% 4% Wöchentlich 2% 16% 10%

DAX Prognose fundamental

An Absenz wichtiger Daten konnte sich der deutsche Leitindex während der EU Session zunächst stabil halten und wurde sogar im Laufe des Vormittags durch eine News weiter angetrieben (EU Kommission genehmigt deutschen Stabilisierungsfonds im Wert von 500 Mrd.). Kurz vor Eröffnung der Wall Street brach der Index jedoch wieder ein. Auch der Handel an der Wall Street gestaltete sich zunächst holprig. Nach anfänglicher Stabilität ging es am Nachmittag weiter abwärts und erst in der letzten Handelsstunde erholten sich die Indizes und schlossen den Tag doch noch im Plus ab.

Fundamental betrachtet wurden heute bereits Daten zu den Verbraucherpreisen aus China präsentiert und diese sind besser als erwartet ausgefallen. Weiterhin stehen heute Handelsbilanzdaten aus Deutschland per Mai an, später die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA. Die Rohölbestandsdaten zeigten gestern einen Aufbau bei den Öl-Beständen aber einen Abbau bei den Benzinbeständen (Ölpreis WTI/Brent: Nachfragetrend verlangsamt sich). Der Goldpreis schaffte es erstmals seit 2012 über die 1.800 USD Marke.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet schloss der deutsche Leitindex im Kassa-Handel an der wichtigen Unterstützungszone bei knapp unter 12.500 Punkten, konnte sich aber im Anschluss im nachbörslichen Handel weiter erholen. Diese Erholung setzte er auch im Übernachthandel fort, sodass ein Up-Gap heute so gut wie sicher ist.

Aktuell befindet sich der Index im vorbörsliche Handel bereits über der Widerstandszone bei 12.630 Punkten. Kann er sich auch im Kassa-Handel darüber halten, wäre es ein Vorteil für die Bullen. Auf den nächsten, wichtigen Widerstand würde der Index sodann bei 12.740 Punkten treffen. Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow

Quelle: TradingView

Empfohlen von David Iusow DAX Daytrading - Strategien für Anfänger und Fortgeschrittene Anmeldung zum Webinar Jetzt teilnehmen Webinar ist beendet

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 10.500Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 8.500Pkt. im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: