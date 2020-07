Daily DAX Prognose: Stabilität ohne Durchsetzungskraft

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen leicht unter dem Vortagesschlusskurs. Der CFD-Kurs verbuchte am Montag ein Plus von 1,0 %, der Kassa-Kurs schloss mit einem Zugewinn von 1,64 %. An der Wall Street konnten ebenso wieder positive Vorzeichen erklimmt werden. Die Vorgaben aus Asien sind am Dienstag allerdings verhalten.

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 23% -9% 3% Wöchentlich 5% 2% 3%

DAX Prognose fundamental

Verbreiteter Optimismus seitens der chinesischen Medien sorgte für einen positiven Auftakt an der jeweiligen Börse und stütze damit auch die europäischen Werte während der EU Session (DAX & Co Video Wochenausblick 6. Juli. 2020). Die Wall Street performte zwar am Ende positiv, doch Dynamik will ebenso nicht wirklich aufkommen. Fundamental betrachtet fielen Auftragseingänge in der Industrie per Mai zwar unter den Erwartungen aus, doch es gab zumindest wieder einen Anstieg im zweistelligen Prozentbereich. Für die heute anstehende Industrieproduktion wird ähnliches erwartet. Der ISM Dienstleistungsindex in den USA konnte per Juni überzeugen.

Es stehen kaum weitere wichtige Daten an heute. Aus den USA werden die JOLTS Stellenangebote präsentiert, die selten Market-Mover sind. Ansonsten werden einige FED und FOMC Mitglieder zu Wort kommen. Der API Rohölbericht könnte etwas mehr Aufmerksamkeit gewinnen, insbesondere im Bezug auf die Benzinbestände. Diese sind zuletzt erstmals wieder gestiegen (Ölpreis: Bisher keine negativen Signale). Der Ölpreis konnte sich allerdings zum Wochenauftakt ebenfalls stabil halten. Der Goldpreis profitierte von einem schwächeren US Dollar.

DAX Prognose charttechnisch

Auf kurzfristiger und charttechnischer Basis scheint sich erneut eine Seitwärtsphase zu formieren. Trotz Stabilität kam der deutsche Leitindex bisher nicht über die 12.800 Punkte nachhaltig hinaus, auch wenn mehrere Versuche, insbesondere im vorbörslichen Handel, stattgefunden haben. Zwischen 12.850-12.900 Punkten befindet sich ein starker Widerstandsbereich, in den auch das letzte Erholungshoch fällt. Die 13.000 Punkte anzugreifen wird damit nicht so einfach sein.

Nach unten hin wird der DAX zwar durch mehrere Unterstützungen unterstützt, doch unterhalb von 12.600 Punkten könnte der Bias vorerst wieder auf short wechseln. Im Bereich bei 12.450 Punkten befindet sich sodann ein starker Support. Darunter wird es kritisch für den deutschen Leitindex und Kurse bei 12.300 Punkten könnten angesteuert werden. Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow

Quelle: TradingView

