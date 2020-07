Daily DAX Prognose: Was kann schon schief gehen?

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen auf Höhe des Vortagesschlusskurses. Der CFD Kontrakt erzielte gestern ein Plus von 2,33 %, der Kassa-Kurs schloss mit einem Plus von 2,84%. An der Wall Street wurden schwächere, positive Vorzeichen verzeichnet. Die Vorgaben aus Asien sind heute gemischt. In Japan leicht negativ, in China leicht positiv.

DAX Prognose fundamental

Das dritte Quartal hat begonnen. Wird es wieder so positiv verlaufen, wie das zweite? Ich würde nicht damit rechnen. Der US Arbeitsmarktbericht hat gestern die Marktteilnehmer ein zweites Mal aus den Socken gehauen. Sicherlich nicht so stark wie im Vormonat, doch es reichte aus, um Aktienmärkte initial weiter zu stabilisieren (Non Farm Payrolls: Was war das denn Teil 2) .Dennoch macht sich immer mehr Skepsis breit, denn übrige Daten, wie etwa die Anträge auf Arbeitslosenhilfe zeigen ein anderes Bild. Die Sorge besteht durchaus, dass Unternehmen im zweiten Halbjahr damit beginnen werden, ihre Schulden abzubauen und das auf Basis von Entlassungen oder Nichteinstellungen.

In den letzten beiden Monaten wurden staatliche Stützungsmaßnahmen genutzt, um diese Schulden aufzunehmen und damit auch Gehälter zu bezahlen, doch lange währen dürfte dieser Trend laut mehreren Bank-Analysten nicht. Bei den kommenden NFPs sollte man also durchaus mit negativen Überraschungen rechnen. Diese Erwartung könnte sich womöglich bereits vorher etablieren.

Interessant dürfte ebenso die Earnings Season werden, denn sie könnte als eine der schlechtesten in der Geschichte werden. Wobei hier womöglich einige positive Impulse nicht ausgeschlossen werden sollten, weil die Prognosen der Analysten zu Beginn des Quartals sehr negativ ausfielen, während jedoch die Lockdown Lockerungen zumindest zu einem kurzfristigen Reversal in den Konjunkturdaten beigetragen haben (S&P500, Dow Jones, DAX: Q2 Ergebnisse im Ausblick). Heute sind die Aktienmärkte in den USA feiertagsbedingt geschlossen. Geringere Liquidität wird erwartet.

DAX Prognose charttechnisch

Bereits im vorbörslichen Handel hat der DAX eine positive Entwicklung am Donnerstag verzeichnet. Diese hat sich ebenso im Kassa-Handel fortgesetzt und ein relevanter Widerstandsbereich bei 12.450 Punkten konnte schließlich überwunden werden. Im Anschluss an die US Arbeitsmarktdaten erholte sich der Index weiter, fand dann im nachbörslichen Handel bei zirka 12.650 Punkten den nächste Widerstand. Im Übernachthandel am Freitag konsolidiert er rund um die 12.600 Punkte-Zone.

Die Wall Street konnte der DAX gestern outperformen. Diese schloss mit nur geringen Zugewinnen. Vor dem Feiertag erfolgten eventuell einige Gewinnmitnahmen zum Handelsschluss. Für den DAX heisst es nun die Kurszone bei 11.650 Punkten zu überwinden. Ob es gelingt steht noch in den Sternen. Es kann sein, dass nach den starken Zugewinnen der letzten Tage eine Konsolidierung ansteht. Sollte es jedoch gelingen, dann käme die nächste Zone bei 12.750 als kurzfristiger Widerstand auf die Agenda. Der gestrige Kassa-Schlusskurs liegt bei 12.608 Punkten.

