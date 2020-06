Daily DAX Prognose: Bullen nutzen die Chance

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen leicht unter dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt verzeichnete einen Zugewinn von 2,58 %, der Kassa-Kurs schloss mit einem Plus von 1,18 %. Auch an der Wall Street ging es wieder aufwärts, die Vorgaben aus Asien sind heute positiv.

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 2% 3% 2% Wöchentlich 6% -2% 1%

DAX Prognose fundamental

Wie erwartet haben die Bullen gestern eventuell die letzte Chance genutzt (DAX Prognose: Das sieht nicht gut aus) und die 12.000 Marke verteidigt. Auch an der Wall Street wurden an Nachmittag wichtige Unterstützungen gehalten. Ob das Ganze nachhaltig ist, bleibt dennoch weiterhin fraglich, denn richtig durchsetzen konnten sich die Bullen trotzdem nicht. Die Price Action ist kaum dynamisch und signalisiert, dass es nicht einfach werden wird.

Fundamental betrachtet stehen weiterhin die COVID-19 Infektionsraten im Vordergrund. Hier gab es in den USA eine Erleichterung, denn die Rate ist am Tag zuvor in einigen Bundesstaaten weniger stark gestiegen. Dennoch wollen nun einige Unternehmen aus eigenem Ermessen die Lockdown-Lockerungen teilweise zurücknehmen. Auch einige Bundesstaaten nehmen Lockerungen zurück.

Die FED hat erneute Maßnahmen ergriffen und kündigte an, weiter Unternehmensanleihen mit einer guten Bonität zu kaufen. Bereits in der vergangenen Woche wurden Corporate Bonds und ETFs im großen Stil gekauft. Die vorab veröffentlichte Rede des FED Präsidenten Jerome Powell, die heute vor dem Kongress stattfinden soll, brachte keine Neuigkeiten zu Tage. Hingegen scheint der Konflikt zwischen der EZB und dem BVerfG nun gelöst, nachdem die Bundesbank die Anleihekäufe für verhältnismäßig erklärte.

An der Datenfront fielen die deutschen Verbraucherpreise per Juni besser aus als erwartet. Allerdings sind die Stimmungsdaten für die EU weiterhin unter Erwartungen ausgefallen. Der chinesische Einkaufsmanagerindex fiel positiv aus. Heute steht das CB Verbrauchervertrauen aus den USA an sowie einige FED Mitglieder halten eine Rede, darunter Kashkari, Brainard und Powell.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet konnte sich der deutsche Leitindex wieder in die Range zurück retten, ob er weiteres Upside-Potential hat, werden wir heute sehen. Vorbörslich sieht es noch nicht danach aus. Bei 12.350 Punkten ging den Bullen vorerst wie immer die Puste aus. Die 12.200 Punkte stellen dabei den nächsten Unterstützungsbereich dar.

Sollte es im Kassa-Handel weiter abwärts gehen, sollte die Kurszone bei 12.085 lieber nicht unterschritten werden. Dann kann es sehr schnell unter die 12.000 wieder in Richtung 11.950 Punkte gehen. Die nächste größere Unterstützungszone liegt zwischen 11.920-11.950 Punkte.Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow

Quelle: TradingView

